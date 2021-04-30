香港大律師公會根據香港《社團條例》註冊，但它不是一般的行業社團組織，它在香港司法領域的建制中享有人事權力，具有某種特殊「身份」，可以影響政府和司法界的關係。

香港《基本法》第88條規定：「香港特別行政區法院的法官，根據當地法官和法律界及其他方面知名人士組成的獨立委員會推薦，由行政長官任命。」香港大律師公會在這個「獨立委員會」之中佔一個名額。可見，它是任命香港法官的「持份者」，有「神聖的一票」。

最近，李柱銘、吳靄儀大律師、何俊仁律師因犯法被判刑，可能要大律師公會根據「行為守則」進行紀律研訊之事沸沸揚揚，故人們得知，大律師公會執行委員會，須將有關投訴轉介至獨立運作的大律師紀律審裁組進行研訊，其成員均由終審法院首席法官委任。這麼高的任命，說明了大律師公會的地位和作用絕不是一般社團可比，說明它實際上是香港司法建制的一個部分並發揮重要作用。

大律師公會地位崇高重要，這大概是英夷管治香港實施英式法治造成的。英國曾是香港的「宗主國」，那時香港司法中人全部效忠英國，大律師公會在政治上是不會出問題的，更不會挑戰英倫的管治、挑戰英倫「中央」，不會庇護反對英國殖民統治香港的任何人、任何事。若有人和團體幹了挑戰英倫和香港憲制關係的事，香港大律師公會敢充當這些人和事的保護傘嗎？敢因此質疑香港和英國的「憲制關係」嗎？敢提出要英倫修改《英王制誥》、《王室訓令》嗎？

然而，回歸中國後，香港大律師公會就敢幹這樣的事，就敢投身到反中亂港勢力的政治活動中去，就敢對全國人大常委會的相關決定一次次的妄加評論，就敢組織律師界人士一次次的上街抗議，而新當選的大律師公會主席就敢挑戰《港區國安法》，妄言要「推動修正」。因此，中央要清理香港司法領域的問題，大律師公會怎能跑得了？