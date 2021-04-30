有病要看醫生，病向淺中醫，就算是癌症，只要發現得早，大部分情況都有得醫，但若是發現了腫瘤，卻置之不理，任由其發大，擴散至其他部位器官，那就無藥可救，可謂咎由自取。

無能的特區政府，劣政如恒河沙數，要罵幾天也罵不完，有關政府的新聞有哪宗是好消息？近日又有假難民新聞報道，看了令人特別激心。逾萬假難民滯港，過去7年浪費60億元公帑，若以公屋建築成本每個60萬元計算，足夠起一萬個，安置約4萬人了。預計新一個財政年度這方面開支都差不多9億元，這些都是市民血汗錢，用在假難民身上就淪為冤枉錢。

假難民無惡不作，有錢搵就可以賣命又或者攞命，再加上沒有身份證或社交網絡，就算犯了案拍了照，難以憑容貌辨別身份，增加破案難度。所以他們為非作歹，肆無忌憚，只要不是當場被捕，那就難以緝捕歸案。這個治安毒瘤，特區政府有份養大。《東方日報》早年已經多番報道假難民禍害，只是港官刻意扮盲，養癰遺患。不聽東方言，吃虧在眼前。

港英政府簽署《聯合國禁止酷刑公約》，特區政府歷任特首照單全收，沒有撥亂反正，令香港變成第一收容港。假難民濫用免遣返聲請程序，過去7年有兩萬宗申請，幾乎全部不成立，但就算審核失敗，還會用盡司法程序拖延留港。政府除了發行街紙，還做了甚麼去監管這些亡命之徒？各界呼籲設置禁閉營，把假難民與社區隔絕，港府連考慮都沒有，任由市民被治安毒瘤滋擾，難怪民怨一日一日累積。

香港幸好有入境處盡心盡力把關，堵截假難民及掃蕩黑工，立法會日前三讀通過《2020年入境（修訂）條例草案》，改善免遣返聲請審核程序，加強執法、遣送和羈留措施。立法只是一小步，長遠還是要港府下定決心剷除假難民毒瘤。