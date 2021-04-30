當大家在討論日本決定把福島核廢水倒入太平洋，擔心對人類有極大禍害之際，美國傳媒日前報道，發現疑似大量滴滴涕（DDT，化學名稱是二氯二苯基三氯乙烷）被棄置在美國聖卡塔利娜島附近海底3,000呎下深處，情況嚇人。

報道指研究船Sally Ride載着31位科學家和船員前往聖卡塔利娜島，用高解像度圖像，繪製DDT廢料桶的實況，恐怖的是，他們找到放置廢棄DDT的地方，大得是一望無際，無論你走向東、走向西、走向南或走向北，都只會發現更多，而且是沒有盡頭。根據舊紀錄和加州大學聖巴巴拉分校最近的一項研究，到今日，估計有50多萬桶的DDT棄置於海洋下。相關人士表示：「這對我來說，是令人恐懼的……這是我們環境歷史的黑暗部分。」

究竟美國發生過甚麼事呢？原來，1947年Montrose化工廠成立，由於DDT利潤好，以生產DDT起家。早期DDT的發現，可以說是人類救星，它殺蟲力強，治蟲和防蟲功效令全球增加三分之一糧食，亦成功遏制了虐疾、腦炎、霍亂、傷寒等疾病，當年可以說，它拯救了不少人。然而，DDT這種化學物質非常穩定，它可以長期遺害環境，會污染環境，改變成對人類有害的狀況；而它在食物鏈中向上移，最後也會傷害人。

上世紀60年代，「環保之母」Rachel Carson出版《寂靜的春天》後，反DDT運動興起，而在1969年，加州發現竹莢魚體內DDT含量是美國食品及藥物管理局規定的兩倍，亦是加州海獅患癌的元兇。其後，醫學上更證明DDT是2A類致癌物，可導致女性乳腺癌和糖尿病風險，而且可以遺傳兩代，令反DDT運動更烈。美國遂於1972年設立《海洋傾廢法》，禁止在海洋棄置DDT，並於1979年徹底禁用DDT。然而，Montrose化工廠卻把DDT丟入海底，每月2,000桶，大概有767噸。

事到如今，問題未解決，問題有幾大，問題有幾深，問題是否還有得救和可控，God knows！所以筆者認為：（1）美國政府須立即成立專家部門，與民間相關團體及公司共同合作找出答案，而整個過程要公開和透明，以吸引更多有能者參與。（2）加強研究DDT在現況下對海洋生態的影響及補救方法，若已到了影響人類情況，可以如何處理。（3）DDT對人類有過幫助，在新科學技術條件下，研究DDT可用的可能性。（4）追究Montrose化工廠，甚至有參與的公司和負責人的責任。

事態危急，美國政府須立即坐言起行！