餐飲處所昨日起可使用政府新推出的二維碼掃描應用程式，檢查顧客是否已接種疫苗，符合條件者可獲放寬至8人一枱。連食餐飯都要被人檢查是否已接種疫苗，不僅擾民，更有侵犯私隱之嫌。倒是公務員及中小學教師更應全體接種疫苗，偏偏港府不強制他們接種，卻一面倒搞小商戶和小市民，本末倒置，豈有此理！

為何說公務員及中小學教師須全體接種疫苗？首先公務員是政府的一部分，疫苗政策及執行，他們都有份制訂，以身作則十分應該。試想想，政府要求食肆職員及顧客打針，但負責巡查食肆的食環署職員不用打針，公平嗎？至於要求全港中小學教師打針，除了可保護自己及學生安全之外，更重要是早日讓學校全面恢復面授課堂。教育局規定，如學校全校教師定期檢測，可全校復課半日面授；如學校教師全部接種兩劑疫苗，14日後就可以全校免檢測恢復半日面授課程。問題是，在教協帶頭杯葛、黃師當道之下，教育界對此安排十分抗拒，別說接種疫苗，就連定期檢測也不願，結果現時仍有大量中小學無法全面恢復面授課堂，學生只能輪流上學。

只消問一問家長，子女無法全面回校上課，不僅對需要為口奔馳的父母帶來照顧子女的問題，最令人難以接受的是，網上視像上課令子女學業成績倒退。這樣說絕非無的放矢，在家上課和在校上課，由氣氛到環境再到紀律皆截然不同，學生心散，成績自然退步，他日才急起直追，難矣。

與其搞食肆、搞酒吧、搞顧客，為何不強制公務員及教職員打針？公務員在疫境下擁鐵飯碗高人一等，港府還為他們預留兩億多元作為旅遊獎賞，吃的玩的皆是納稅人錢，難道不需要付出多點社會責任？教師更是任重道遠，因一己政治立場而拒絕檢測及打針，害苦了的是莘莘學子。林鄭好做唔做，令人費解！