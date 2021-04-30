筆者不諱言，近年不如以往般熱切追求民主，民主的精神本來很可貴，但在實踐過程中總不能如理如法，對於咬牙切齒說要為香港民主而戰的年輕人，我經常拋下一句話，說：「任你去選，你真有信心能選出一個好領袖嗎？且看美國的前總統特朗普和印度現任總理莫迪，不都是由民主機制產生的嗎？」

新冠肺炎疫情是近數十年來，對人類社會最嚴峻的挑戰，特朗普帶領世界上綜合實力第一的民主強國迎戰，莫迪則領導全球人口最多的民主大國抗疫，到頭來得出甚麼結果？染疫人數和因染疫而死的人，美國長期居於第一位，目前最能威脅這「一哥」之位的，就是印度。

印度要弄到今日的田地，跟美國一樣，是人禍多於疫禍，他們的領袖短視、愚昧而又好大喜功，這樣一來，國家能不大亂嗎？由去年下半年開始，印度已經有愈來愈多人染疫，但是莫迪非但不去幹正經事，反倒不停挑起與中國的邊境糾紛，煽動國內的反華示威，又大量集結軍隊，企圖震懾中國。要知道愈多人群結聚，就愈容易傳播病毒，可見一切都是咎由自取。

印度本來是疫苗生產大國，但是莫迪見中國用新冠疫苗援助鄰邦，他又欲爭雄鬥勝，中國向緬甸輸出30萬劑疫苗，印度馬上向該國輸出150萬劑。此舉，短期內無疑讓莫迪贏盡了威風，卻使國內的疫苗更趨短缺，要想控制疫情便更難。

如今印度疫患燎原，此誠危急存亡之秋，全球最有能力幫助他們的就是中國，而我國已表明願意作任何形式的協助，但莫迪政府為了面子，還是在吞吞吐吐，寧可任由自己的國民活於水深火熱之中。莫迪這樣一個渾人，一天都不適宜當領袖，但他跟特朗普一樣，都是由人民投票選出來的，真教人莫之奈何！