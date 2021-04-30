「搭錯國泰機，隨時冇得飛」嘅國泰航空，因為管理不善，愈做愈燶！呢，喺全球最佳航空公司排名早已跌出三甲嘅國泰航空，即使去年領取港府近300億元公帑救亡，隨即停運旗下港龍航空，並展開大屠殺式裁員，去年10月宣布香港區裁員5,300人，且實行特別休假、不發放酌情花紅等措施，但依然流血不止，未能扭轉虧蝕命運，日前又以「瘦雞餐」大量削減人手！

話係「瘦雞餐」，一啲都冇錯，據國泰員工指出，此次自願離職計劃，涉及機師、空中服務員及機場員工等，參加員工將獲2至6個月薪金賠償；資方更以新約下嘅薪金作計算，新約一般已被大削薪金，賠償變相較上次裁員大減約40%。唔少員工狠批國泰「縮骨」，拒絕參與計劃，博未來被裁或可獲較多賠償。

未肯接受國泰所謂「肥雞餐」嘅員工，佢哋嘅指控不無道理。呢，國泰2013年嘅自願離職計劃，對象為1996年前入職嘅資深空中服務員，參加人數不設限額，最高可獲得等同20個月薪酬嘅補償；相對於今次嘅自願離職計劃，確實連雞肋也稱不上。國泰航空，愈裁愈兇，補償卻愈孤寒！

國泰未來前景堪憂，上月公布去年全年業績，狂蝕216.4億元，去年客運總收益僅119.5億元，按年暴跌83.84%。客觀事實反映新冠疫情仍然全球肆虐，有些國家如印度更加失控，且出現變種病毒株，即使疫苗已大規模接種，依然存在「減效作用」，何況本港新冠疫苗接種計劃屢傳出事故，政府無所不用其極「谷針」，市民接種意欲仍不高，有幾多人會為了飛去新加坡而打兩針吖？要言之，國泰今年業績恐怕無望轉虧為盈，何況今年2月20日開始，港府對駐港機師及機組人員實施更嚴格嘅檢疫要求，載客量和載貨量均分別大幅減少，國泰每個月現金消耗10多億元，你估雲端會生錢咩！