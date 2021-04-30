從河南女車主大鬧上海汽車展開始，至今10多天時間裏，特斯拉「煞車門」事件持續發酵。雙方各持己見，公說公有理，婆說婆有理，引發各路「吃瓜群眾」強勢圍觀。事件的是非曲直終有水落石出的一天，旁觀者「迷」，不宜過早斷言。但值得擔憂的，是事件當中的輿論走勢。

真相尚不清楚，官方媒體已經迫不及待地發動了對特斯拉的圍剿，聲色俱厲地質問：誰給了特斯拉「不妥協」的底氣？政法委官方微信號「長安劍」措詞強硬地批評：「不論是否妥協，特斯拉都必須面對中國客戶的拷問：責任何在？擔當何在！」更重磅的是內地官網撰文《「特事」特辦，依法特辦「叫停」特斯拉已刻不容緩》，要求「在事故原因尚未查明之前，相關主管部門應責令特斯拉立即停產、停售整頓，以確保道路交通安全，進而消除社會公眾的恐慌」。

官媒甚至還搬出了領導人語錄「法治是最好的營商環境」來作為理論依據。豈不知這真是以子之矛攻子之盾，搬起石頭砸自己的腳。既然依法營商，那麼孰是孰非，究竟是消費者胡攪蠻纏，還是特斯拉店大欺客，一切交給法律途徑解決可也。

特斯拉如果真沒問題，為何不能有不妥協的底氣？若確實存在問題，那便會因此失去消費者信任，為不妥協付出代價。一切都由市場來檢驗，由法律來裁斷。官網的文章，簡直滑天下之大稽，既然「事故原因尚未查明」，憑甚麼就要令特斯拉停產停售呢？顢頇霸道至此，非蠢即壞。

由於特殊的權力光環加持，官媒的聲音具有極大殺傷力。特斯拉投資500億元人民幣在上海建設超級工廠，是上海有史以來最大的外資製造業項目，特別是在中美交惡的大背景下，更顯得彌足珍貴。對待這樣的企業，尚且如此動粗，不問青紅皂白，進行輿論審判，動輒就要濫用私刑，趕盡殺絕，可想而知會對外企的投資信心產生何種影響。

正因為「法治是最好的營商環境」，而法律面前人人平等，內資外資平等，國企民企平等，消費者與廠家商家平等。對於特斯拉與消費者的糾紛，理應依法秉公處理，何必要貼上外企標籤，鼓吹民粹，煽動民族主義，指摘特斯拉「吃中國人的飯，砸中國人的鍋」。這種「義和團」絕非愛國者，而是「愛國賊」。

其實，國企、民企，哪一家不是「吃中國人的飯」？沒有糾紛官司？獨獨放大特斯拉，未免有點「地頭蛇」的蠻橫了。鬧事的車主恐怕只敢「懟」特斯拉，如果遇到央企，敢這麼鬧嗎？恐怕早被以尋釁滋事的罪名拘捕了。

特斯拉進軍中國，秉持技術優勢帶來鯰魚效應，攪動了汽車產業格局，分食了大蛋糕。假借仇外排外，排擠特斯拉，只能是劣幣驅逐良幣，讓汽車行業重返低效內捲，到頭來利益受損的還是消費者，而偷笑的則是那些發「愛國財」的內企。或許到了那時，氣憤填膺的「義和團」們，才會發現自己被收割了智商稅。