功夫茶：學生違法不務正業　港大割席撥亂反正

大學者，研究高深學問者也。當年北大校長蔡元培發表著名嘅就職演說，首先指出大學係做學問嘅地方。之不過，百年老店嘅香港大學近年卻風雨飄搖，校園再容不下一張安靜嘅書桌！以致有人說：不到港大，不知道「文革」還在搞！

香港之大學，自違法佔中以來，學生不愛到圖書館而愛佔領街頭，尤其各大學嘅學生會，無不「行事日趨政治化」，自把自為，連大學校長也不放在眼內，視校方警告如無物，態度囂張惡過黑社會，也就難怪城大、理大、中大自去年均先後與學生會割席！尋日終於輪到港大啦，校方宣布基於「風險管理」，暫停為港大學生會代收學生會費、停止為學生會管理財政，及收回現行港大學生會使用嘅辦公室及設施嘅管理權，遲唔遲啲呀？

港大學生會淵源流長，成立於1912年，可惜至今已變質變味。呢，港大發表聲明，指學生會近年多次利用校園作為政治宣傳嘅平台，公開發表煽動性並可能涉及違法嘅言論，對大學作出失實指控，破壞多年來與校方建立嘅互信，令大學整體利益和聲譽受損。

嗱！港大學生會不知天高地厚，目空一切，以為自己係「天子門生」，媽然有聲都可當榴槤飄香！阿哥，「學成文武藝 」，先可以「貨與帝王家」，依家一味盲目追求「自決」，奢言「港獨」，書唔好好唸，妄議國家！學生會不久前仲向校長發公開信，批評校內推行國家安全教育係「掛國家安全為幌子，行政治任務為實」！呢番說話辣㷫內地官媒，批評港大學生會抹黑「一國兩制」，宣揚港獨，直斥「在底線邊緣瘋狂試探，如此學生會已到了非管不可的時候」。

國安大法下，亂賊漢奸走狗洋奴懼！學生會又是何物東西？港大聲明特別強調，大學不是法外之地，亦有責任維護全體教職員和學生嘅福祉；學生會漠視校方嘅勸喻和整體港大社群利益，其所作所為給大學帶來違法風險！

咁講啦，要維護港大嘅百年校譽，校方這遲來嘅聲明，與不務正業嘅學生會割席，雖來晚了，總比任由毒瘤擴散好吧？依家大學甚至淪為「戰場」，前年中大二號橋暴動案，4名來自不同院校嘅大專生被法官裁定表證成立！學生捨棄做學問而熱衷暴火橋頭，大學唔沉淪豈有天理？係時候撥亂反正，讓校園回歸寧靜！讓大學生似番個大學生！

當然，也要讓教師似番個教師，港大出咗個人稱「戴妖」嘅戴耀廷，已搞到港大雞毛鴨血！呢，反修例風波以來，專業失德而被釘牌嘅教師停不了，尋日又多兩名教師被除牌！正本清源，才可救孩子！教育局要鐵臂挽危局，功夫茶認為仍需努力，除黃師務盡，切不可手軟！