產評：十個牛皮九個淡　五窮月危機四伏

眨眼一年又過4個月了，港股雖自3月低位反彈，惟4月以上落市為主，且成交不斷縮減，是典型牛皮市！俗話有云「十個牛皮九個淡」，恐預示5月更不堪。事實上，疫情如陰魂不散，經濟活動續受限，再加上美國正就制華策略步步進逼，美股亦在全球通脹回升及拜登政府擬加稅的壓力下疲態畢露。投資者須提防大戶伺機興風作浪，港股再度淪為「提款機」！

疫苗雖已面世，但香港的接種情況未見踴躍，且病毒變種令防疫措施不可能大幅放寬，經濟復甦等了又等，遲遲未能兌現，不少商家市民皆心裏有數，不再守株待兔，相信年內企業破產和失業率皆未見頂。原本今年初港股在中概股「回家」熱潮帶動下表現暢旺，財富效應有助幫補生計，詎料內地棒打科技巨企，拖累升市龍頭股全線大開倒車，港股亦無以為繼。即使是傳統上較旺的4月，今年僅反反覆覆微升1%作結，應旺不旺，似暗藏殺機。

誠然，中國去年次季已率先成為全球最先走出疫情的國家，意味今年次季起，經濟數據在高基數下難顯著超預期。再者，鄰國印度疫情已失控，當地出現逃難潮，市場憂慮會把變種病毒帶到全球，礙及疫苗功效，所謂「旅遊氣泡」着實無法於全球大規模實現，人流遭限，經濟難好。回顧去年初，民眾認為去年夏季疫情會消失，到了去年底疫苗面世，又認為今年中復常，拖了又拖，正好印證「人算不如天算」，股市何以大升？

再看地緣政治局勢，美國總統拜登上任滿百日，證明了中美關係已不存在任何復常的幻想，如今全球資金都在關注季內美俄關係變化，若兩者在關鍵問題上取得共識，中國將更無奈，屆時勢必有更多資金回流美元懷抱，打擊新興市場。

香港股壇常言「五窮六絕七翻身」。當中，「五窮月」主要是因為早年大多數公司在3月底進行年結，之後暫缺炒作方向，加上派息要扣除股價，使股市下跌的機率較大。回看剛過去的4月市況，於上落市中有一個異象，就是企業竟在淡市下爭相融資，看來是要把握「尾水」伸手，實乃凶兆，也許正能印證連內地「春江鴨」也未知這場打壓科企及房貸風暴的官方底線如何，先備彈藥為妙。

國際大鱷最擅長藉上落市遮掩部署淡倉，在5月推波助瀾搵大錢的可能性不能排除。總之，股市利淡因素浪接浪，尤其外部不明朗因素甚多，必須高度警惕「五窮月」港股波幅明顯擴大。散戶別胡亂估邊，一旦睇錯，隨時血本無歸！