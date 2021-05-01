神州觀察：熟蛋孵雞偽科學　誤人子弟須慎防

天下之大無奇不有，譬如人體特異功能就曾掀起過陣陣熱潮，當中真真假假難說得清，至今仍有人對此孜孜不倦，嘗試以科學手段進行求證。

河南鄭州春霖職業培訓學校校長郭萍近日於雜誌上發表一篇實驗報告，聲稱成功讓學生以「超心理意識能量方法」，使煮熟的雞蛋變成了生雞蛋，並孵化出小雞。此文一出，隨即引發社會嘩然，民眾直呼太魔幻，甚至連內地官媒也看不過眼，發文猛批此舉屬「偽科學、真騙子」，實在是毀人三觀，誤人子弟；央視新聞聯播也直斥事件「傷害性很大，侮辱性極強」，並呼籲有關部門介入調查，看看背後究竟有何貓膩。

有道是真理往往掌握在少數人手中，在科學探索的未知之旅，必然會招致「無知者」的冷眼與嘲笑，就像事件中的郭校長，雖迫於輿論壓力作出公開道歉，但仍堅稱自己絕無說謊，若有人不相信，大可自己培訓孩子試做。不查不知道，原來郭校長此前還讓學生做過「熟綠豆翻生」實驗，聲稱以此打開學生的腦屏，實現與綠豆對話；乃至發現了火遁、水遁、土遁及宏觀物質隱形傳輸等現象，堪稱神奇。

只是郭校長也坦承，自己並不清楚「雞蛋翻生」的原理，那就是靠蒙了？這顯然嚴重違背了科學探索的精神要領，涉事學校卻明目張膽地推介該實驗課程，既害了學生，又是在赤裸裸地騙錢；調查更指，該學校並非註冊學校，而是職業培訓機構，卻照樣能通過資格審查，原因何在？包括刊登實驗報告的《寫真地理》雜誌，據指是由吉林省新聞廣電局主管，被踢爆任何文章給錢就能發表，價格還很便宜，從未履行審查責任，根本是助紂為虐。

這不禁讓人想起早前另一個針對學生群體、十分魔幻的「量子波動速讀」培訓騙局，宣稱能讓孩子一分鐘內看完10萬字的書籍，且可過目不忘；相關課程收費動輒逾萬元，生意卻很紅火，不知是因諸多家長望子成龍心切，還是對方騙術高明。再如浙江金華某小學，引入聲稱來自麻省理工學院與哈佛大學等研究機構的腦機接口頭環，售價數千元一套，學生戴着感痛苦，學校卻說能提升學生專注力，總之先把錢忽悠到手再說。

至於一些專業學術期刊雜誌毫無原則底線，不辨真偽，只管收錢替人發表文章的做法，更是屢見不鮮；以致各種奇葩論文頻出，甚至形成代寫論文產業鏈，都是靠騙，目的亦都是衝着各種名與利。所謂近墨者黑，一些小學生也已被這股歪風「熏黑」，情況令人擔憂，譬如居然能在某些癌症領域研究發表具博士研究生水準的論文，小小年紀就開始弄虛作假，將來怎會腳踏實地搞科研？