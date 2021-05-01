歐洲政局最大的問題在於巴爾幹半島。一是英國在19世紀與俄羅斯爭雄，在黑海力拒俄南下，結果聯同法國及鄂圖曼帝國，打敗了俄。但俄佔克里米亞，仍然可從黑海出地中海，威脅英法。

二是英、法、德等各國肢解鄂圖曼帝國，巴爾幹各國獨立，當時用的是民族主義、宗教主義，以此分解多民族多宗教的鄂圖曼帝國。結果，弄致第一次大戰爆發。

三是第二次世界大戰後，鐵托結合巴爾幹諸小國組成南斯拉夫聯邦，西抗美國與北約，東拒蘇聯的華沙公約集團，把多民族、多宗教的局面整合起來，和睦並存，且經濟急速發展。在東歐僅次於當時的東德，開拓巴爾幹發展的可行道路，一洗鄂圖曼帝國崩潰後的混亂和衝突。

可惜，在蘇聯瓦解後，美國與北約亦要分裂南斯拉夫聯邦，還是用民族主義、宗教主義，北約依靠當地極右勢力，包括二次大戰時與納粹德國合作的當地法西斯主義組織，結果是北約空襲，新納粹主義者發動種族滅絕戰爭，南斯拉夫被瓦解，整個地區一蹶不振，與東歐變天後的羅馬尼亞、保加利亞同處困境，且種族宗教矛盾嚴重。

本是一方樂土，變成一片頹敗之地。分成小國後，還在分裂，似乎美國與北約是想徹底把前南斯拉夫聯邦毀滅，重新建立反共右翼政權。但屆時，又哪有重建的機會？

美國、北約從來不熱衷重建，破壞了便是，而極右翼當權，社會政治又怎能夠安穩？巴爾幹半島始終成「歐洲的火藥桶」。歐盟跟從美國，是自招禍害，中了美國陷害的詭計。

克服巴爾幹的分裂落後，當然是要尋求政治和解。但美國不會容許，必千方百計破壞。退而其次的是從基建着手，打通交通。歐盟不願資助，美國更不會施加援手。唯一機會便是中國，此所以中國倡導的「17+1」的東南歐合作是當地發展的最佳希望。

現時區域的交通，主要是中方在建的「匈塞鐵路」和剛通車的塞爾維亞──黑山共和國的超級公路。二者都是協助塞爾維亞的發展。

北上西通，後者更打通出海口，塞爾維亞有利，黑山共和國亦可大力發展愛琴海畔的港口，在旅遊業外增加經濟支柱。下一步便是希臘北上塞爾維亞的通道建設。

這樣的發展與美國北約困限巴爾幹的戰略相反，因此遭受激烈反對。若中國堅持，一如塞黑公路，建成後便帶來長期的轉變，可不管美歐反對。至於貸款償還問題，可從長計議，地緣戰略優先於企業利益，中國政府亦可介入資助。