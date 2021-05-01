世界視線：印度走近俄羅斯　大國之間玩平衡

美國總統拜登發表上任後的首場國會演說，在談到中國問題時提到，美國將繼續在印太地區維持強大的軍事存在，又形容印太地區戰略部署「如同歐洲的北約」，豈料言猶在耳，「印太戰略」的重要組成國家之一——印度，卻跟俄羅斯暗通款曲。

印度總理莫迪日前在社交網站透露，與俄羅斯總統普京進行了「一次精彩的對話」，兩國不僅同意舉行外長和防長「2+2」會談，印度還獲得俄羅斯疫苗的進口許可，從而極大地緩解了該國疫苗產能受限的尷尬狀況。

華府今次「後院失火」，完全是搬石頭砸自己的腳。印度早於一個多月前向華府求援，要求對方解除疫苗原材料出口禁令，惟華府一直態度冷淡，期間印度疫情不斷升級，瀕臨失控，直到中國提出援助印度，美方才回心轉意，卻在最關鍵的疫苗原材料出口禁令問題上留有一手，僅作有限度解除，被批評姿態勝於實際。換句話說，這次印、俄高層會晤，華府正是「推手」之一。

儘管打擊中國是美、印兩國的共同戰略目的，但從新德里的立場來說，把自己綁死在美國戰車上，未必是最佳策略，例如在軍事採購方面，印度便頂住華府「制裁」的壓力，堅持購買俄製的S400防空導彈系統。考慮到中、俄兩國近年關係愈來愈密切，一旦印度跟中國的衝突全面升級，如何拉攏俄羅斯，或最低限度爭取俄羅斯保持中立，成為印度必須考慮的問題。

事實上，有報道引述印度前外交官員表示，俄羅斯毋須擔憂由美國、澳洲、印度和日本組成的「四方對話」，皆因目的是遏制中國，俄羅斯並非4國共同關注的話題，並強調如果俄羅斯也是針對的對象，則印度當初壓根就不會參加，向俄羅斯大派定心丸。美國糾集盟友「圍毆」中國，表面上氣勢逼人，實際上要成功就必須保持同盟間動作一致，但在國與國之間利益分歧的今天，難如登天。反觀中國，只要在美國的「遏華聯盟」中尋找到迴轉空隙，即可繼續爭取發展時間，只要不自亂陣腳，取美國而代之只是遲早的事。