正論：雙重變種入社區　疫過興兵何其遲

正當本港疫情漸趨緩和、防疫措施逐步放寬之際，噩耗卻悄無聲息地降臨。一名居於東涌且無外遊紀錄的菲傭被驗出帶有雙重變種病毒株，感染源頭不明，為本港首例，其僱主家中女嬰亦受感染，意味第5波疫情隨時殺到。港府隨即封樓強檢及撤走大廈居民隔離，又煞有介事強制全港所有外傭檢測，並擬要求新來港或續約外傭須接種疫苗。問題是，賊過興兵，不亦晚乎？

該名被驗出帶有「N501Y」及「E484K」雙重變種病毒株的菲傭早於前年已經抵港，明顯屬本地感染，政府專家顧問許樹昌指出，個案有機會感染南非流行的變種病毒，不排除跟首宗流入社區的變種病毒個案有關，該名印度裔男子曾逗留社區，估計因此留下隱形傳播鏈。他續指，未來14日將是關鍵，若社區出現廣泛爆發，確診個案有機會呈幾何級上升，屆時意味第5波疫情正式來臨。

儘管跟菲傭住在同一大廈的居民暫未驗出確診，但港府強調變種病毒潛伏期長和傳播力強，必須嚴陣以待，故規定全港約37萬名外傭必須於本月9日前強制檢測，已接種第二劑疫苗14日則除外。只有短短個多星期要檢測數以10萬計的外傭，別說檢測中心是否能夠負荷令人懷疑，更大的問題還在於，港府抗疫已經逾年，為何仍然沒有吸取教訓，仍然無法防患於未然，仍然後知後覺，出了事才懂得亡羊補牢？

這樣的質疑絕非無的放矢。外傭屬高危群組早已是不爭的事實，不僅因為他們來自疫情嚴峻的南亞國家，更因為他們每逢放假聚會的防疫措施皆十分鬆懈，市民經常在中環等地看到不戴口罩隨街吃喝玩樂的「姐姐」大量集結，卻鮮見執法部門嚴格執法。截至今年一月，本港已有逾400名外傭確診，當時已有議員要求港府立法禁止外傭聚集，惟勞福局局長羅致光一口拒絕，更以涉及「種族歧視」為由反唇相譏。結果拖延至今，終有外傭感染變種病毒並流入社區，現在才要求外傭強檢甚至強制打疫苗，遠水難救近火，對於截斷隱形傳播鏈的作用有多大，還用問嗎？

正正因為港府廢官剛愎自用，自以為是，香港才會經歷4波疫情仍無法斷尾，每次只要稍稍放寬防疫措施即告反彈，屢試不爽。須知道，變種病毒不是無緣無故從石頭爆出來的，而是由外地輸入本港的，即使市民在社區嚴防死守，只要港府中門大開，任由疫國人士自出自入，所謂「外防輸入」永遠只會是句口號。由本報「正論」到多位專家均指出，港府所謂的「熔斷機制」不切實際，倒不如切切實實執行「禁飛令」，禁止南亞疫國航班入境。有大學團隊調查發現，上月已有最少10宗涉及帶有印度「雙重變種病毒株」的輸入個案，而且不止印度變種病毒拍門，近期尼泊爾亦頻頻有輸入個案，港府再不關上大門，遲早累死全港。

都說奇災巨禍總是在不知不覺間降臨。港府繼續麻痹大意，心存僥倖，一旦第5波疫情大爆發，香港還能承受得起這毀滅性的打擊嗎？