「一國兩制」要想行穩致遠，在香港不走樣、不變形，落實中央全面管治權是必須的。過去香港之亂，「一國兩制」走樣變形，有被顛覆之憂，就在於管治權出了問題，香港行政、立法、司法、意識形態、上層建築領域的管治權掌握在甚麼人手裏出了大問題。

97年前英倫管治香港150多年，整套制度、人事和營運方式都是英國人設立和掌握，97回歸則原封不動過渡成為香港特別行政區政府。北京只在主權和治權上以「憲制轉變」，把香港從英倫手裏「接了過來」，這是為了「平穩過渡，政權順利交接」的需要。對香港社會內部的管治權力並未接手，只是任命和空降了一個行政長官和派駐了解放軍就完成了香港主權、治權的「回歸」。這種狀況，在當年「政權順利交接」的一片歌舞昇平、歡天喜地中看不出問題，以為這樣的「平穩過渡」一定可以帶來「香港的明天會更好」，帶來「香港的長期繁榮穩定」，帶來「一國兩制」的貫徹落實。

那時的中央似乎沒有考慮「港英政府」原封不動的「變成」香港特別行政區政府會出現管治權誰屬的問題、會有管治權掌握在甚麼人手裏的問題，以為將行政長官代替了港督、將中華人民共和國國旗、香港區旗換了「港英旗」、將政府和建制大小衙門的徽號換成中國的、特區的，「一國兩制」就能真實的體現出來，就能自然的貫徹落實，對香港就可以「大撒把」了。

北京沒有意識到97後駕駛香港這架巴士的駕駛員乃末代港督彭定康自豪宣稱的是英國培養、「和我們有着共同價值觀的駕駛員」。即便英國人打道回府了，不坐在巴士的後座了，也可以很放心香港這架巴士朝着甚麼方向走。這樣的狀況，北京不擔心，英倫很放心，是非常奇怪的。那時，每半年英國政府就發表報告，「高度評價」香港的「一國兩制」，一定是真心實意的！合乎英國利益的！

如此這般，香港終於出了大亂子，北京終於看到了香港的管治權出了大問題。亡羊補牢，雖有些晚，好過冇也。