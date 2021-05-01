西方政客普遍特點是「吹水唔抹嘴」。美國總統拜登發表上任百日演講，通篇充滿自賣自誇的味道，甚麼已開出合共總值4.1萬億美元的巨額「新政支票」、甚麼「美國正重新運轉起來」、甚麼「把危險變成可能、把危機變成機會」等等。其實，所謂的新政支票，目前還僅僅是期票而已，距離兌現仍很遙遠，能否全部兌現也很令人懷疑，他將還沒完成甚至還沒開始做的事情當作政績吹噓一番，未免太猴急了。至於抗疫表現，更不值得沾沾自喜，隨着疫苗接種計劃陸續展開，疫情逐漸緩和是順理成章的事，並非一個人的功勞。再說，一場疫情就輕易奪去美國逾58萬條人命，有甚麼好吹噓？

拜登有一點倒是說對了，幾十年前美國曾將2%的GDP用於研發，如今降至不足1%，而中國正在逼近。這正是一分耕耘、一分收穫的道理，中美研發投入此長彼消，自然會有不同的收穫，雙方實力拉近也是很正常的事，老美與其怨天尤人，不如好好反省自己。他們窮兵黷武，將龐大資源用在軍事方面，單是阿富汗和伊拉克兩場戰爭就消耗掉數萬億美元，如果將這些錢用在科研方面，何必擔心「中國威脅」？何必如此忌憚華為？

拜登聲稱美國歡迎與中國競爭，不尋求衝突，這顯然是言不由衷。美國為了阻止中國崛起，無所不用其極，除拉攏盟友封鎖圍堵，更以國家力量打壓中國科技企業，根本是霸凌行為，哪是甚麼公平競爭。說穿了，老美的邏輯就是臥榻之側不容他人酣睡，世界上只准美國獨霸，中國只能永遠貧窮落後，否則就是威脅美國安全，就是大逆不道。任何國家都有和平發展的權利，都有追求富強的自由，美國可以維護世界霸權，為甚麼中國就不可以尋求民族復興？有人總說，拜登百日演講是冷戰、零和思維及意識形態偏見作祟，是缺乏自信的表現，雖不中亦不遠。