全球關注印度疫情，自從爆發第二波新冠疫情至今，當地平均每日新增個案超過30萬宗，撇除非洲未確實的疫情數字，在已知紀錄上屬最嚴重。印度官方指累計20萬人死亡，但被質疑實際人數遠高於此數目。外媒直擊印度首都新德里處於崩潰邊緣。印度變種病毒更擴散全球，傳染性及殺傷力有待評估，相信一旦登陸某地，必定會令到疫情難以收拾。

亞洲甚至全世界疫情以印度最劇烈，而在神州大地上，香港在抗疫成果方面最落後，並有「佗衰家」之嫌。粵港澳通關被香港拖後腿，內地及澳門才不會呆等，去年秋天已經互通了，而香港政府一直聲稱與外地商討通關，但人家睬你都傻，只有新加坡反應較正面，但旅遊氣泡卻是不平等條約，香港人往星要打足兩劑疫苗，星洲來客卻不用，未出發已經激氣。不過機票卻非常搶手，甚至賣貴兩三倍，可見這方面積累的需求實在太大了。

買了機票卻別開心得太早，港星旅遊氣泡還要一段時間才正式實行，但本港疫情卻出現重大變化，爆發首宗社區內源頭不明的變種病毒個案，一名居於東涌映灣園悅濤軒第11座的菲傭確診，並無外遊紀錄，而她照顧的10個月大女嬰亦染疫。這下子社區是正式失守了，外傭居住的大廈所有住戶都要強檢，但源頭在哪裏？其中一個可能性當然是外傭在星期六日的聚會，不時見犯規超越禁聚令人數，又未有依足規矩戴口罩，一起分享食物，存在散播病毒的風險，隨時爆出外傭群組。

專家甚至指外傭有機會是與海外到港的人士接觸而受到感染。南亞地區疫情嚴峻，各界早已要求政府發禁飛令，暫停輸入外傭，但政府擇惡固執，上次印度漢播疫已是一個警號，可惜政府冥頑不靈，疫情失守是遲早的事。如果繼續如此懶散抗疫，香港會否變成另一個印度，天曉得？