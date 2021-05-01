虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）在4月中，高位見63,588美元。

比特幣是最近經常可以聽到的話題之一，包括筆者身邊突然出現了很多炒比特幣的朋友，也出現了很多開始「挖礦」的朋友，對於不熟悉的人，這個虛擬貨幣看上去十分神秘，因為它好像很輕易的讓人賺到盆滿缽滿，平均每日可賺3、4,000元不是夢。

比特幣在2009年誕生，它不依靠特定的機構發行，有一個特定的算法，並使用密碼學的設計，去保證貨幣流通和各個環節的安全性。

比特幣和其他虛擬貨幣的不同，在於它的稀缺性，總數量非常有限，其產生幣的數量是固定的，即10個人「挖礦」，那每人可以有十分之一個幣，100人「挖礦」，則每人分百分之一個幣。

比特幣網絡是通過「挖礦」來獲取比特幣，所謂「挖礦」，就是用電腦解決異常複雜的數學問題，而比特幣網絡也會自動調節數學問題的難度。隨着參與人數愈來愈多，現在的比特幣愈來愈難挖了，算力愈來愈大，以前用普通電腦都可以挖比特幣，現在則需要專業的「礦機」了，可以理解為電腦的加強版，這種礦機噪音十分大，需要找一個專門地方放置，最重要的是，「挖礦」需要電腦不停的進行運算，消耗的電力非常大。其中電腦的費用支出是一次性的，但電費的消耗卻是一個巨大的消耗，一個月六位數的電費是很正常的，而近幾日的情況是，同樣的算力，每日的收益呈遞減趨勢，原因包括比特幣的價格波動及總算力的增長。

早期，主流媒體邀請經濟專家分析比特幣是否一個騙局，如今，是分析比特幣是否可以成為主流貨幣。伴隨產生的是一批「山寨虛擬貨幣」，這種就是100%的圈錢工具了，普通人只會蝕到要買「速效救心丸」的程度。

「挖礦」賺錢嗎？賺錢！但要計算成本，以及可以購買到「礦機」嗎？可以搵到便宜的電費嗎？如果是選擇使用雲算力或者託管，可以保證乙方不做小動作去偷你的算力嗎？

投資市場，在低位買入，叫做投資，在高位買入，叫做投機。記得今年過年時，身邊朋友都在說買股票、買基金，現在則是買比特幣、狗狗幣等等。幣圈、股市和賭場並無太大差別，只有莊家和幸運兒才會獲利，大家可以查閱一下股票走勢，年初至今的跌幅有多少？

總的來說，比特幣升，令你熱血沸騰。比特幣跌，令你生不如死。小心！