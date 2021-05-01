印度疫情徹底失控，昨日新增逾38萬6千人確診，再創單日新高。當地一名65歲男記者染疫，惟因確診證明需時3日才能批出，沒有證明不獲安排入院，故一直只能在家等死。期間在社交媒體發出多條求救訊息，披露其血氧含量不斷下跌，最終無法呼吸，猶如死亡直播，令人心酸。

事實上，印度染疫人數太多，醫療系統已經崩潰，在家等死絕非個案，而是絕大多數印度人的遭遇。現時入院除了要有確診證明，還要自備氧氣，皆因醫院不僅氧氣機不足，就連一樽樽的氧氣也用光，說當地爆發人道危機，絕無誇張。

儘管美、英、法、德等國已承諾提供援助，無奈口惠實不至，美國聲稱送出氧氣、逾2,000萬劑疫苗生產原材料、快速診斷試劑等，但相對於印度龐大的染疫人數，這些物資只是杯水車薪；何況歐美等富裕國家囤積疫苗和原材料已有一段長時間，外界指摘西方國家自私自利，導致疫情戰線拉長，加劇發展中經濟體疫情爆發，顯然不是無的放矢。

歐美國家向來都是如此，滿口仁義道德，其實你死你事，所作所為都是維護一己利益，哪有甚麼人權道義可言。印度總理莫迪一直死抱美國大腿，以為這樣就能自抬身價，殊不知美國只是利用他來遏制中國，大難臨頭各自飛何足為奇。畢竟歐美人命矜貴，囤積物資固是必然，指望他們派遣醫護遠赴印度救援更是緣木求魚。

當然，莫迪輕視疫情，草菅人命，才是疫情失控的根本原因。別看印度確診人數迭創新高，但政府照樣舉行地方選舉，西孟加拉邦地方選舉日前舉行，當地合資格選民逾800萬，投票站逾萬個，人群聚集有甚麼後果，全世界一清二楚。這些年，印度自詡金磚大國，強勢崛起，莫迪更鐵了心與中國為敵。詎料一場疫情，證明金磚只是不堪一擊的缸瓦罷了。