美國總統拜登上任剛滿100天，點檢成績，民意支持度達五成以上，明顯高於上任總統特朗普的同一時段。拜登老人原先訂定目標，要在上任百天之內，為一億國民注射新冠肺炎疫苗，如今不但目標完成，而且還能翻倍，我說嘛，這才有三分世界第一強國領袖的模樣。相比之下，昔日的特朗普太不像樣，美利堅過去4年由他掌權，是該國一段恥辱的歷史。

今屆美國總統大選開始之後，本欄就從一而終，告訴你勝出的人將是拜登。其中一個重要的衡量指標，就是觀察美國的民智。近年，美利堅的民智肯定是愈趨低落，否則新冠肺炎疫情爆發初期，不會有這麼多人傻不楞登，說疫患是管治者編造出來的謊言，更說戴口罩防疫是沒用的。不過，美國的民智雖然低，但依我判斷，也只是合格邊緣，畢竟尚未「肥佬」，所以就可以推斷出，美國人將會選出一個較理性的人入主白宮。

既然說美國的民智指標尚未見紅，何以今屆又會選出特朗普這樣的莽夫當總統呢？其實那是意外，他只是在各州選舉人票之中勝出，但在全國總得票仍敗於民主黨候選人希拉妮。輸總票數而贏選舉人票，這樣的例子在歷史上並不多見，特朗普走了一次「好運」，很難再走第二次，故不必掐指去算，也知道此君的總統夢已然告終。據說他正躊躇滿志，意欲捲土重來，哼哼！我勸他還是別作「春秋大夢」，安心養老才是正經。

至於現任白宮主人會是一個出色的領袖嗎？抱歉，那也不可能。一個公開試成績僅僅合格的人，很難考上出色的大學。一幫民智平均水平只是剛巧在紅線以上的選民，也不要期望他們能選出一個天縱之才去治理江山。像拜登這般人物就恰如其分了，他看來有點老朽昏庸，但在大關節上仍不算糊塗，今日的美國，大抵就只配有這樣一個「守成之君」。