庸官廢政，好事都變壞事！政府威逼利誘「谷針」，推出疫苗氣泡，以接種新冠疫苗作為放寬防疫措施嘅前提，前日起逐步放寬食肆營業限制。本來聽見放寬，腦海必定閃起好嘅聯想，譬如解除束縛，多咗自由！家有河東獅吼嘅已婚男，更難得有放寬一日，內心都會笑出嚟：在家一條蟲，出外一條龍，今趟冇死咯！之不過，庸官所謂放寬食肆限制，卻惹來罵聲不絕！

點解咁講？電影都係分3級制，分級嘅目的，係為咗保護18歲以下未成年人士，免受色情暴力嘅影響，如此亦能夠協助家長幫仔女揀電影。當然，依家網上色情資訊氾濫，防不勝防，電影3級制功效成疑，這是另一話題；講番食肆，依家庸官將食肆分類4級，比電影3級制仲多一級。有食肆老闆就話要因應時段、人流而安排枱數，每小時都要調整運作模式，疲於奔命！又認為C類同B類分別不大，認為政府可考慮合併兩個類別，調整至3類食肆。

講真，去到D區，員工要完成接種兩劑疫苗兩個星期，食客就要已接種第一劑，咁堂食可延長營業至凌晨2時，並放寬至8人一枱。通常一般親朋好友食餐飯，都冇乜可能會食到凌晨2點，唔通佢哋都來自江湖？老朽都認為將B及C類統一可行！既然有心放寬方便市民及食肆，C類可營業至午夜12時及6人一枱，員工須接種一劑疫苗及顧客須使用安心出行，B類即4人一枱及營業至晚上10時，相信那些細店，為免添煩添亂，喺太多顧慮下，會選擇維持B類！最主要唔使做無良僱主，逼員工打針先有工開！庸官把B類升級至C類，多兩人同枱食飯，多兩個鐘頭畀食肆做生意，佢哋可以多做一轉，唔使咁傷！老朽又唔信病毒夜晚10時後特別惡！既然庸官都覺得隨着疫情稍緩，而本港確診個案近排都來自輸入個案，只要進一步延長禁飛令，嚴防輸入清零不是夢，對食肆酒吧放寬就不需胡亂設限！