今天是已有逾130年歷史的國際5‧1勞動節，寓意勞工階層團結抗爭維護勞工權益，其實都只是促進社會改良。香港勞工界每年5‧1遊行提出的改善勞工處境的各種要求，細研之下，試問哪一項不是改革或改良資本主義，改善勞資關係的直接而簡明的訴求？

因此，作為資本主義社會掌權的持份者和政府管理者，商界或企業家、投資者們不要總是覺得5‧1是洪水猛獸或要求貪婪。其實廣大僱員和各式各樣的勞動者及其工會代表提出的改善要求，充其量都只是改善資本主義制度的社會改良性質，倘若真是一個資本主義的膜拜者，對如此改良的善意和好意好應倒履相迎、求之不得。說到底，各種改善要求只不過促進資本主義更加人性化、更加合理化、調和或調節階級的對立和矛盾而已。

50年不變的香港資本主義，怎樣在這樣的香港資本主義社會下讓廣大市民，主要是工薪階層，無論是僱員或個體勞動者都可安居樂業、繁衍後代，無後顧之憂。如此簡單和樸素的最基本生存要求，不都是資本控制者及其資本主義社會的管治者，都必須面對和應加以考慮嗎？

中國內地是社會主義制度，近代中國政府的領導人提出明確的指導方針，要帶領全體國民追求好的生活，要使人民有幸福感，並且要讓人民自己看得到、感受到。今年全國達成消滅貧窮，建成小康社會，實現中華民族幾千年的夙願，這便是「一國兩制」下的「一國」社會進步情況，反觀「兩制」下的資本主義香港，卻倒退到出現5個港人一個窮、3個長者一個貧、7個青年一個困的血汗勞工的資本主義社會結構。階級對立、貧富差距不斷擴大的動盪不安社會氣氛下，試問又豈能令資本主義50年不變呢？香港管治集團中，自必然有代表投資者、企業家利益的持份者，都必須要認識和促進香港資本主義社會的改良和改革。