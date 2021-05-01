工會是指基於共同利益而自發組織的社會團體，成立的宗旨或這些組織和聯合會的共同目標是「保持或改善僱傭待遇」，可以與僱主集體談判薪津、工作時限、工作條件等等。

《基本法》第27條保障香港居民享有組織和參加工會的權利與自由。截至去年底，根據《職工會條例》登記的工會共有逾1,400個，包括僱員工會1,355個、僱主工會12個、僱員僱主混合工會43個；另外，職工會聯會有12個。工會可否牽涉政治？根據《職工會條例》第10（1）（b）（iii）條及第10（1）（b）（v）條，規定任何職工會被用作非法用途或與其宗旨或規則牴觸的用途，或曾在其登記後的任何時間被用作該等用途；其經費曾以非法方式支用，或曾用於非法用途或非該職工會規則所認可的用途，可取消登記。而第34條規定任何已登記職工會的經費，不得在香港或其他地方直接或間接用於任何政治目的，或支付或轉移予任何人或任何團體，以促進任何政治目的。

對於外界質疑有本港工會獲外國轉折式資助進行政治活動，根據上述3條規定，任何工會不得用作非法用途、經費亦不得用作政治用途，以確保其管理符合法例規定，否則職工會登記局局長可依例取消其登記。若經費目的有可疑，局長可依據條例第36條、第38條及第45條查閱帳目、申報表及資產負債表，若發現經費用作非法用途，可依法取消其登記。按照第45條（2）條，規定工會成為在外國組織成員後一個月內，以書面通知局長，如果工會加入外國工會後未有依例通知，違例者可被判罰款2,000元。

第58條（3）（a）規定，任何工會作出他明知或有理由相信是虛假的陳述，或提供他明知或有理由相信是虛假的資料，違例者可被判罰款2,000元及監禁3個月。另外，局長若查閱工會的資料時發現牽涉外國勢力，可轉介警方或國安處協助調查當中有否違反《港區國安法》第30條。

《港區國安法》第30條規定，為實施本法第20條「分裂國家罪」、第22條「顛覆國家政權罪」規定的犯罪，與外國或者境外機構、組織、人員串謀、或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指示、控制、資助或者其他形式的支援的，最高可處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

近日，有傳媒揭發本港有工會擺設街站，抹黑「新疆棉」，並涉嫌播放美化黑暴的禁片，筆者認為其言論內容是失實的，抹黑國家、誤導市民、試圖挑起民怨，居心叵測。他們可能觸犯《港區國安法》的「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」；也可能觸犯《刑事罪行條例》第9條的「煽動意圖罪」。香港並沒有法外之地，筆者建議工會會員明哲保身，必須立刻跟變質牽涉政治的工會割席，以及敦促政府嚴肅處理，依法取締涉嫌違法的工會和追究相關團體及人士的法律責任，並呼籲年輕人不要被人利用做炮灰，以身試法，自毀前程。