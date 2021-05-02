功夫茶：有書唔讀搶金鏈　學人做賊搵快錢

英國作家哈代有首小詩，寫嬰兒初生，大家譽其為珍珠寶貝，稍長又誇佢玉樹臨風，長成卻為非作歹，終至陳屍絞架。中國民間則流傳「小時偷針，大時偷金」嘅故事，講嘅係為人母者，見孩子攞人家嘅小東西，不但不加制止，仲讚佢叻叻豬，結果個細路長大後偷金盜銀，犯咗死罪。臨刑時，佢藉口想吃母親最後一口奶，卻將母親乳頭咬掉，以此責怪阿媽「養而不教」，令佢走上絕路！

嗱！個民間故事是否合情合理，畢竟仍有商榷餘地。之不過，人心不古，世道衰微，卻係珍珠都冇咁真！呢，上個月29號大埔廣場就發生金舖劫案，兩名賊人分別假扮客人，聲稱揀選金鏈，期間趁機搶走兩條總值約5.6萬元嘅金鏈。警方將案列作搶劫，並於案發後6小時迅速破案，先後拘捕5名涉案少年，年齡由14至17歲，都係所謂「叛逆」年齡或所謂「危險17歲」！

根據警方事後調查指出，發現案中除兩名負責落手作案嘅賊人外，另有3名同黨在附近一帶「睇水」。警方鎖定目標人物後，於案發當晚成功喺大埔區拘捕該3名負責睇水嘅少年，年齡14至15歲，分別就讀中二至中四。警方再於4月30日突擊搜查兩個單位，成功拘捕該兩名進入金舖落手搶劫嘅𡃁仔，兩人分別15及17歲。

警方發言人指出，5名被捕少年分別就讀4間中學，透過朋友介紹而認識，依家5人正被扣查，案件交由大埔警區刑事支援隊跟進。警方留意到呢單畸士涉及未成年中學生，有計劃及分工地犯案，當中有人持有僥倖、搵快錢嘅心態，守法意識薄弱，情況危險，呼籲青少年切勿以身試法，以致前途盡毀，並強調盜竊罪為嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰監禁10年。

警方都算苦口婆心，呼籲少年人不要盲目衝動，坐監絕不會令「人生更精彩」！年少無知，即使唔想讀書，香蕉成熟時，頂多見到狗仔起勢追，如果命運能選擇，點解會諗起不勞而獲「搵快錢」，有書唔讀搶金鏈？嗱！講開又講，黑暴期間，年輕人打砸搶燒、「私了」成風，法治意識薄弱，不！根本就冇！犯法仲理曲氣壯以為係「守道」，孰令致之？有人就話喇，大人都唔做好榜樣，資深大律師都知法犯法，明明非法集結都係判緩刑，變相獲放生啫，不是說「知法犯法理應罪加一等」嗎？

阿哥，「法律面前人人平等」既然淪為空談笑話，咁又點怪得啲青少年視法律如無物，價值觀扭曲？反正博一博單車變摩托，小時偷針，大時偷金，偷吓偷吓就變大賊大毒梟！政府呢個慈母，再係咁亂放生大漢奸大毒梟，小心乳頭不保吖！