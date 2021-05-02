正論：強檢招致大混亂　抗疫失當添民怨

沒有最亂，只有更混亂。抗疫逾年，一直未能成功清零，反而愈弄愈失控，變種病毒殺入社區，日前東涌約1,600人撤離破紀錄，37萬外傭要在5月9號前檢測，如此大規模亦是史無前例，無能政府根本沒有本事處理，果然昨日惹來全港一片混亂，民怨火上加油。

疫情告急，21間社區檢測中心昨日檢測預約爆滿，各區流動採樣站、大排長龍，猶如大打蛇餅。昨日最高溫度達30度，烈日當空，男女老幼暴曬兩小時至5小時，沒病也曬至中暑不適。而且人群密集，播疫機會也會大增，假若無辜染疫，只落得一句「源頭不明」，政府會負責嗎？

有市民明知政府草率安排必招致混亂，網上搜查不到採樣站的開放時間，以為早上8時去檢測避開人群，怎料去到油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站，還未開始服務，亦無工作人員協助，他致電衞生署查詢，卻因公眾假期休息而不果，原來10時才開始檢測，白白浪費了兩小時，又飽受高溫下排隊折騰。

當局要求全港大規模檢測，卻缺配套支援，衞生署明知有龐大檢測需求，應該特事特辦，安排人手在假期運作。官僚僵化因循，完全缺乏應變，更加沒有打硬仗的心態，難怪這場疫戰一直未能成功，多得這些廢官不少。

香港政府無能，老早被外人看穿。外傭在未有檢測結果前應避免聚會，但政府卻只是煞有介事呼籲，沒有頒下命令，結果被當耳邊風。那邊廂中環愛丁堡廣場附近的流動檢測站人頭湧湧，300市民飽受酷熱煎熬，旁邊卻依舊有近千名外傭帶同營具到場「除罩」紮營野餐，如像開派對，亦有兜售食物、衣服及派發物資，形成中環跳蚤市場。現場的執法人員卻只得小貓一兩隻，一名食環署人員只是「叉腰」並以電話拍下外傭聚集情況，未有上前制止，簡直形同虛設。

食環署和衞生署都是食衞局轄下，食衞局局長陳肇始是公認的抗疫罪人之一，卻到現在還是安然在位，毫無半點問責。昨日被問到要求外傭抵港前或抵港後接種疫苗，她竟然說個人持開放態度，答了等於沒有答；對於外傭打針後有機會出現嚴重不良反應，推卸責任指僱主需要保護及關懷外傭；被問及外傭若有醫生證明不適合接種疫苗，續約時是否可以獲得豁免，陳又耍太極，指勞福局及勞工處會決定詳情。她又指衞生署已經透過「熔斷機制」要求個別航班禁飛，把南亞人士播毒責任推得一乾二淨。

科學勝於狡辯，東涌外傭所帶的南非變種病毒，與早前從杜拜抵港、首名將變種病毒帶入社區的29歲印度漢如出一轍，代表兩宗個案應該有關連，專家估計是印度漢在社區造成隱形傳播鏈。事件反映入境防疫措施和檢疫措施疏漏，早前踢爆採樣和檢測亦存在問題，政府卻死攬化驗商。官官相衞，官商包庇，還有誰來關顧我們市民？