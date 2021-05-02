神州觀察：加強保護未成年　措施落實最重要

國務院近日宣布，為進一步加強對未成年人保護工作的統籌、協調、督促和指導，更好地保護他們的身心健康、合法權益，決定成立國務院未成年人保護工作領導小組，並由國務院副總理孫春蘭任組長。應該說，這樣的規格配置決不算低，或可從中窺見當局在相關問題上的態度，然而最終還需看措施如何落實到位，畢竟過往不乏類似舉措，包括修例加強保護未成年人，惟在諸多社會層面，未成年人仍然在遭受着各種傷害，問題必須得到正視。

江蘇連雲港一名年僅15歲的少女被揭小小年紀已兩度嫁人，首次結婚及受孕更只有13歲，翌年誕下一子做了母親，而醫院方面在登記嬰兒出生證時，明知其只有14歲，卻未有過問。根據當時法例，不管出於何種原因，與不滿14周歲的幼女發生性關係都已構成強姦罪，與未成年人結婚、令其誕子亦屬違法犯罪，那麽醫院方面的知情不報，少女父母或因貪圖聘禮的「賣女」行徑，當局應如何防範及加強打擊？

早前廣東汕頭亦爆出一宗早婚案，一名18歲高中男生迎娶一名14歲初中女生，兩人都未達法定結婚年齡，卻被雙方家長操辦成婚，披紅掛綵擺喜宴；有指當地村幹部對此亦表現淡定，不得不讓人懷疑，早婚陋習在當地是否屬普遍現象，乃至其他各地又是如何，都叫人不無擔憂。由此亦反映出，一些地方仍未擺脫傳統落後的生育觀念束縛，相關法律意識仍十分淡薄，說明當局在保護未成年人方面還有很多事情要做。

再如廣東惠州的16歲少女跳江自殺案，日前遭內媒踢爆，其生前曾在當地某酒店內的卡拉OK做陪酒女，事發當晚更在包廂內遭多名男性灌酒至吐血，及有人對其動手動腳，欲行不軌。有指涉事酒店還僱有至少10多名未成年少女，明顯屬違法行為，若然屬實，店方或需為此負上刑事責任，惟當警方到場要求翻查閉路電視畫面時，卻被告知已自動刪除，店方亦不承認提供陪酒業務，問題又會否淪為死無對證或「刪無對證」？

案件更說明，當地警方及其他相關職能部門平日就對涉事酒店疏於監管；甚至不排除有人暗中充當保護傘，為一些酒店、夜總會的違法違規經營提供庇護，成為一個個傷害未成年人的陷阱，譬如河南禹州市早前有14歲少女被困卡拉OK，為顧客提供有償陪侍服務，當地警方的檢查被指走過場，且經常這樣；湖南衡陽祁東縣更有未滿12歲女孩於卡拉OK遭多人禁錮輪姦，當中並有公職人員。必須看到，保護未成年人涉及諸多環節，少男少女乃至幼童都面臨各種傷害風險，性侵、家暴、校園暴力乃至淪為報復社會行為的犧牲品，危機無處不在，千萬大意不得。