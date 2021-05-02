世界視線：印度疫情失控　管治能力露餡

印度新冠肺炎疫情持續惡化，當地昨日新增逾40萬宗確診病例，近3,500人死亡，也是連續9日錄得超過30萬宗個案，包括首都新德里在內的全國各地，均出現嚴重的疫苗和氧氣供應短缺。

正當國家處於危急存亡之秋，當政者卻正忙着推卸責任，莫迪政府除了強調最新一波疫情「無法預測」，衞生部部長瓦爾登辯稱，印度的氧氣供應充足，只是地方政府在分配過程中出現問題。然而人們看到的卻是，法院正就新德里供氧不足進行審理，而被告一方正是中央政府，期間法官質問一眾中央要員，全印度到底有多少邦和市像新德里那樣供氧不足，可見將問題一股腦兒推給地方，只是掩飾之詞。

至於說印度新一波疫情無法預測，也非事實，如果不是莫迪政府盲目樂觀，堅持如期舉行地方選舉，以及大型的宗教節慶活動，疫情也不會像今天那樣，一發不可收拾。而最令人無法接受的是，好像嫌疫情還未夠嚴重似的，西孟加拉邦日前不僅如期舉辦地方選舉，莫迪甚至呼籲民眾出門投票，專家普遍擔心，西孟加拉邦將成為下一個疫情重災區。

印度和美國作為「領導」全球的疫情「強國」，憑藉選舉上台的領袖，抗疫無方也是如出一轍。美國前總統特朗普視新冠肺炎為「普通流感」，又堅拒呼籲民眾戴口罩，結果令數十萬民眾無辜喪生，但說到藉抗疫做騷，特朗普卻是一把好手，曾試過在發放給民眾的紓困支票上，簽上自己的大名，這方面，莫迪可說是有過之而無不及，在接種疫苗民眾的證書上，大方附上自己的玉照一張。而莫迪比特朗普「幸運」的是，該國首波疫情較美國「輕微」，但這也同時讓莫迪「吹牛」更無底線，今年1月，莫迪還在吹噓「印度已有效控制疫情」、「拯救全人類免於危機」，到現在卻承認「疫情可能拖垮印度」，情何以堪。美國自詡「全球民主燈塔」，印度則被包裝成發展中國家的「民主典範」，一場世紀疫症，卻同時讓兩國的管治能力露餡，連保障人民生命安全的基本職責也未能善盡，憑甚麼對別國指指點點？