遠在千里之遙的巴爾幹半島的局勢與中國有何關連呢？若無關連，1999年美國便不用公然空襲中國駐南斯拉夫的大使館。當年中國正在爭取加入世界貿易組織，經濟還剛在起飛，而蘇聯瓦解，俄羅斯在葉利欽治下，貪污舞弊，奄奄一息。美國則誇言歷史終結，氣燄逼人。南斯拉夫被任意宰割，中國也不能不韜光養晦，忍辱負重。美國空襲中國是借以示威，也警告中國不得對南斯拉夫施以援手。美國強盛，中國難以對抗。

但今天便不同了。美國打了幾場戰爭，不是敗了便是勝不了，虛耗國力，也使世人看清它的實際能量。而俄羅斯重振，武力足以抗美。中國也非吳下阿蒙，經濟實力早已超越美國，也打破對美國的迷信，重整軍備。美國式微卻欲維持全球霸權，左支右絀，實在無能力維持同時兩個戰場的戰鬥，但仍然要威嚇中俄，以為威嚇便可壓倒中俄。在這樣局面下，中國即使受壓，還可與俄羅斯合力，已立於不敗之地。

對付紙老虎的美國，還可重複列根的伎倆，用軍事競賽消耗對方實力，使之淘空而加快衰落。中國在南海、東海的防衞，已使美國疲於奔命。俄羅斯協同出動，在中東，在黑海，在波羅的海，美國也應付不了。中俄對付弱勢的美國，便是聲東擊西，圍魏救趙，在美國全球的霸權版圖內製造麻煩，使美國首尾照顧不暇。

一是支持委內瑞拉等，在南美洲美國的後院造反。中國以經貿拉攏南美，俄則提供武備，使美國不得不引軍回守。

二是中東和解，伊朗與沙特阿拉伯言和，重建當地伊斯蘭教經濟，俄用武力守衞，中國協助重建，排斥美國。

三是打造巴爾幹絲路，連結希臘、塞爾維亞、匈牙利一線，拉攏德國，分化歐盟與美國關係，抑壓歐洲的反共聯盟（波蘭、捷克等），也協助土耳其脫美獨立。

在東南歐的策略，最佳還是打經貿牌，因歐盟美國援助不足，當地復甦困難。而若絲綢之路恢復由東而西，不被西北歐挾持，歐洲的發展重心便會轉移至南歐與中歐（德國），打擊英國、荷蘭和北歐。可促進德法聯盟使歐盟自主於美國之外，更好地與中俄合作，世界3分來摧毀美國的全球霸權。

四是中國緊守東亞、東南亞，拉攏日本、德國，至少使日本在中美之間中立，威嚇澳洲。

這4個戰線中，最影響深遠的是歐洲，中國全力建設巴爾幹絲路正與俄德的北溪二線有同樣的重大作用。

全球一盤棋，遠攻近交。