香港現在發生的變局，是在世界百年變局、中國改革開放40多年變局、香港回歸20多年變局之下發生的「小變局」。今次香港變局的方向就是要在「一國兩制」的框架下融入國家發展大局、納入國家治理體系。凡是不符合及干擾破壞這個大方向的，都要被扭轉、被整治，這是順之者昌，逆之者亡的，任何阻撓和抗拒都是必然失敗的，徒勞無益的。

世界百年變局，就是資本主義發展到帝國主義最高階段、主宰世界已成強弩之末。資本主義和帝國主義的內在矛盾、結構衝突、階級鬥爭、貧富懸殊、社會撕裂、極端不平等、不公義，對世界其他國家和人民的極端吸血式的盤剝、極端蠻橫的霸權主義，把自己推向不可逆轉的異化絕境。資本主義整套的政治制度、經濟制度、意識形態和價值觀，都不可能解決這些毀滅性矛盾，相反只會加深加劇這些矛盾。資本主義的政治、經濟、文化、價值觀「無比優越」，忽悠世界各國紛紛效法的大潮正在消退。

中國40多年的變局，簡單的說，就是中國堅持走自己的發展道路，走堅持中國特色社會主義的方向，實施改革開放，走上了富國之路、強國之路，開拓了民主、自由、法治、人權、文明、幸福、美好的現代化之路，實現了中華民族的偉大復興。中國的自強自立和快速發展是「和平崛起」，向全世界展示了社會主義可以超過資本主義，而且不像資本主義似的，充滿了血腥、霸權、強盜式的對外掠奪，發動戰爭。中國的這個變局，加速和衝擊着資本主義、帝國主義的衰落和漸失民心。

香港回歸20多年的變局，正是交織在百年世界資本主義從興盛到沒落，中國改革開放的社會主義從貧國到富強的過程中，香港150多年英國殖民統治下的資本主義想借「一國兩制」，想借美、英資本主義國家的支持，更強勢地在政治上發展資本主義以戰勝和顛覆「一國」的社會主義，香港的反中亂港勢力以為自己這是在「順勢而行」，以為西方民主是甚麼時代潮流，結果全敗，自取滅亡。