香港大學宣布與學生會「割席」，停止代為收取學生會會費，收回學生會辦公室及設施的管理權，並強烈譴責港大學生會言行偏激。這顯然是遲來的聲明，學生會言行偏激已非一朝一夕的事，校方一直視若無睹，甚至變相鼓勵，以致落到如此田地，現在割席不亦晚乎？

姑息足以養奸，養癰足以遺患。港大指學生會近年行事日趨政治化，多次利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論，對大學作出失實指控，破壞多年來與校方建立的互信，令大學的整體利益和聲譽蒙損。實際上，學生會之所以愈來愈偏激，主要原因就是校方長期姑息縱容。當年爆發佔中之亂，時任校長馬斐森親臨金鐘佔領區打氣，美其名曰愛護學生，其實是助紂為虐，直接後果就是導致更多學生走入歧途，不僅害了年輕一代，也害了這家百年學府。佔中之亂過後不久，港大就出現學生暴力衝擊校委會的恐怖場面，不正是校方姑息惹的禍嗎？

曾幾何時，港大全球排名一度攀至第18位，成為一項驕人紀錄，可惜好景不常，隨着近年校園愈來愈政治化，排名節節下滑。去年在《泰晤士高等教育》排行榜中，港大更跌出前50名，曾經的輝煌有如天邊流星一去不復返。孰令致此？校方、教師、學生都有責任。當大學高度政治化，教師不務正業，學生無心向學，偌大校園擺不下一張安靜書桌，教學質量必然受影響，國際排名必然下跌。尤其是戴耀廷之流公然鼓吹「違法達義」，港大淪為佔中發源地和港獨大本營，不烏煙瘴氣才怪。《港區國安法》落實之前，港大校方任由學生會胡作非為，但相關法例落實後，就由不得校方置之不理了。須知學校是求學問的地方，而不是「法外之地」，學生在校園發表港獨等違法言論，校方必須負起相當大的責任，豈是割席就能推卸。