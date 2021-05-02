疫苗氣泡於上周展開，本欄早已認為是為求「谷針」多於救市，果然上星期四起實施放寬後，出現一片亂象。業界指政府未有考慮食肆實際運作，做法較想像中複雜，劃分固定區域令經營難上加難，食環署要求食肆如使用超過一種經營模式，需張貼平面圖，但午市、晚市時段客流量不同，香港人靈活變通，食肆擺枱會因應客量而改變，怎能硬性哪一枱只准坐限定數目？貼了圖如果不可以改，有生意不做嗎，空枱用來做裝飾？如果貼了圖可以改，那貼來有甚麼意義，食署這個要求是「除褲放屁」，嘥氣！

放寬每枱人數上限，以及延長營業時間，食肆受惠不似預期，目前政府要求4人或6人一枱，只取決於顧客有否使用「安心出行」，並非顧客有否接種疫苗，有食肆的6人枱未能坐滿，東主稱不知是否容許隨時擴大或縮小相關範圍，隨時踩中地雷，誤觸法例，賺埋都未必夠賠罰款。有人直言生意多一兩成都「偷笑」。

有飲食集團指三成員工提交不適合接種疫苗的醫生證明書，資方難以質疑醫生判斷，估計有七成酒樓因人手及資源問題未能落實放寬，因為並非所有員工均有接種疫苗。核心問題便是目前疫苗接種率偏低，10個食客9個沒有打疫苗，8人一枱放寬措施如同虛設。

酒吧、夜店及夜總會、卡拉OK、派對房間等場所有限度重開，與打疫苗掛鈎，亦是反應冷淡。其實將心比心，很多打了疫苗的都是小心翼翼，或因工作需要，慎防自己染疫，所以冒副作用風險去打針，這些人但求小心駛得萬年船，不會覺得打了針便可肆意鬆懈。現在爆出社區變種病毒個案，懷疑海外人士來港播疫，酒吧等夜場正正是遊客常到熱點，存在一定風險，打了針的安全主義者未必敢去，沒有打針的夜場熟客，就算大無畏照去遊玩，但又被拒諸門外，所謂放寬，原來得個吉。