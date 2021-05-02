近日有行政會議成員兼立法會議員認為香港貨櫃碼頭日益走下坡，故建議把葵涌貨櫃碼頭與大灣區的多個貨櫃碼頭融合分工，可空出部分碼頭土地，供興建房屋之用。理由大致是：

一、貨櫃行業在走下坡，在收縮中，未必需要這麽大地方，可拿部分土地建屋。二、大灣區9+2的區域內，有多個貨櫃碼頭，可以融合分工，從而減少葵涌貨櫃碼頭的使用土地。三、香港市區土地稀少，難得可以有這擴展市區用地。

不過，筆者認為這位議員的建議，太過粗疏，估計只是停留於齋噏層次。一、她的建議等如叫貨櫃行業摺埋，非常大件事，對業界人士和香港，影響很大，業界是否認同？二、如何安置貨櫃運輸行業近8萬多名員工？三、與大灣區其他省市區討論融合，各有各利益和矛盾，她可以說需時多久嗎？四、現時9個貨櫃碼頭共佔地方279公頃，與大灣區融合後，究竟可有多少土地可以拿來供建屋之用？

筆者於2012年初參與泛民「特首初選」，政綱有涉及葵涌貨櫃碼頭。一、在大嶼山與港島中間，有一交椅洲，它既遠離香港海洋生態區和中華白海豚活躍地方，也近葵涌荃灣，貨櫃的後勤區。可填海，擴大交椅洲，作遷移九個貨櫃碼頭之用。二、交椅洲填海，可把原來約23公頃小島擴大至500至1,000公頃。

三、新的交椅洲除了安置葵涌9個貨櫃碼頭之外，可興建一些厭惡性工業，如焚化爐、大型骨灰龕場等等。四、交椅洲建3條大橋或隧道，東接港島，西接大嶼山東，北接葵涌。把香港西部交通打成一片。海陸空貨運全接駁，通行無阻。五、遷走的葵涌貨櫃碼頭空地，即279公頃，可興建約20萬個住宅單位。若以現時政策計算，公私營樓宇比例為7:3，可建約14萬個居屋及公屋單位和約6萬個私樓單位。

梁振英特首年代，有兩位負責規劃的署長級官員告訴筆者，政府打算在交椅洲填海，但很多人反對填海，知道筆者曾公開建議在交椅洲填海，希望筆者能支持。筆者問，政府打算怎樣使用交椅洲？官員答交椅洲會填至1,000公頃，一半建屋，一半作厭惡性工業用途！筆者震驚，怎可以把住人的地方和厭惡性工業放在一起。筆者說：「若政府修改此用途，筆者可考慮支持。若政府堅持不修改，毋須花費你們時間游說，筆者會反對到底」。

交椅洲填海，現納入「明日大嶼」計劃，最後變成甚麽樣子？等着看。