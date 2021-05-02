再有兩名教師遭教育局釘牌，都與反修例黑暴有關。其中一名為官中教師，也是首名官中教師被釘牌，涉事人疑在教學上「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料」、「散播仇恨和偏見的訊息，灌輸不當價值觀，側重貶損國家，挑起學生對國家、中國人民的反感，以及打擊學生的國民身份認同」，被裁定專業失德；另一名釘牌教師更離譜，涉藏有攻擊性武器被判入獄。香港教育界之烏煙瘴氣，由此又可見一斑。

教師已是成年人，又接受過高深教育及專業訓練，尚且毫無辨別是非能力，公然顛倒黑白、混淆視聽、散播歪論、荼毒學子，如今前途盡毀，根本是咎由自取。惟可悲的是，教師尚且如此，學生更是不堪設想。

就在教育局公布兩名教師遭釘牌的同一日，23歲姓楊女學生涉藏有過百枚汽油彈，為黑暴案件中檢獲最多汽油彈及半製成品的案件，被判監3年兩個月。她早前親筆向法庭寫下求情信，依然堅持自己無錯：「這是我當守的道，必修的行」，「我喺入面等你哋寫信畀我」，令人啼笑皆非。毒果報之流時常吹捧所謂的「寫信師」，聲言這樣可為「同路人」打氣，無知的年輕人坐監留案底一生就此玩完，「同路人」則毫髮無損日日寫信自欺欺人，這是守甚麼道、修甚麼行？

顯而易見，年輕人又好，教師也罷，個個被洗腦一般，這除了是港英年代已在教育界埋下的地雷，與毒果報20多年來散播反中亂港歪理、挑撥中港矛盾絕對脫不了干係。香港要得到安寧，要重回正軌，除了教育局必須去惡務盡，法庭要有公平裁決外，整治毒果報此等毒媒同樣刻不容緩。

最近毒果報彷彿聞到𤓓味，接連將「武漢肺炎」改稱「COVID-19」，又將「反送中」改為「反修例」，以為這樣便能瞞天過海苟延殘喘。然而在國安法大棒之下，臨死才改口已經太遲。