橫眉冷看：政府想我打 我偏不打-陳偉強 大學講師

傳統上稱看陰宅風水為入地眼法門，意思是堪輿師相地，要入土三尺。有些風水地表面上色澤柔潤，看似是吉穴，但挖開後可能是蛇洞、蟻窩，因此高明的師傅看墓穴地，要能瞥見表層，就看得通地下乾坤。

看世事也是同一道理，很多時表面上的理由都不真實，你要懂得往三尺下望才行。2019年反修例風波爆發之前，香港年輕人就瀰漫着濃厚的反政府情緒，當時的輿論近乎眾口一詞，說是因為後生一輩置業難，故對社會心生怨氣。這個理由一望而知，只是表層因素，似是而非。

本欄則一向告訴你，真正原因是新一代往往看執政者與權威者不順眼，愛為反而反。如今事實證明，幾乎沒有一個街頭抗爭者，說是為「上車」而戰的。

然而太陽底下無新事，到了今天，香港又有一個現象讓人誤解了，那就是為何這麼多市民，不願意注射新冠肺炎疫苗，而我聽到的理由，大部分都只是表面原因。

台灣和南韓的接種率低可以理解，因為兩地主要入口阿斯利康疫苗，該疫苗已證實有機會導致血栓，而目前被認為最安全的疫苗是復必泰，台灣至今卻尚未買到，南韓也只能得到數十萬劑，以此供應全國，可謂「僧多粥少」。新加坡跟香港的情況最相近，復必泰的供應不虞匱乏，兩地控制疫情的成績，也在伯仲之間，新確診個案都不多，但獅城的接種率比香港高出約一倍。當地人跟咱們不一樣，沒有這麼多人會對疫苗「耍手擰頭」。

甚麼疫苗安全性問題都只是表面藉口，說穿了，那是因為很多香港人打從骨子裏就愛跟特區政府對着幹，管治班子想我打疫苗，我偏偏不打。除非政府明天發個通告，懇求市民不要再打疫苗。這紙文書一出，說不定一周之內，全港疫苗就會被打個精光！