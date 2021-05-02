真係人算不如天算！疫苗面世，一般人相信疫情今年中會消失，起碼可以遏止，殊不知印度疫情失控，變種病毒威脅全球！理大最新發現，本港4月輸入確診個案中，至少有10宗帶有印度嘅雙重變種病毒株，傳播更快，毒性更強！

庸官抗疫無能，除了靠害市民，更一味自hi；食衞局局長陳肇始話疫苗氣泡為政府推出抗疫新路向，目的係希望市民生活回復正常，且有針對性、安全、逐步、有序地放寬防疫措施；佢仲強調，本港喺外防輸入方面正實施嚴厲措施！實情係港府抗疫不力，凡事後知後覺，嚴防輸入個案出現大漏洞，禁飛令太遲，致傳染力強嘅變種病毒不但成功落地，而且在社區形成傳播鏈！

庸官指雙重感染變種病毒嘅菲傭料屬本地感染，顯示社區有機會出現變種病毒嘅隱性傳播。於是，束手無策嘅港府日前急就章補鑊，呢頭「有序地放寬防疫措施」，食肆來個4級制，為食客老闆添煩增亂，媽聲四起！係噃！母親節就到，訂咗D區8人枱未？傻的嗎？為食餐飯叫有血壓高、糖尿病嘅70歲阿媽犯險去打針？都係B區，分兩張枱啦！不強求不強求，自己安排，生活才可回復正常！一個菲傭中招，庸官下令全港37萬外籍傭工全部須喺今個月9號前進行強制檢測，更計劃將接種新冠疫苗作為外傭申請或續約嘅要求，又冇體諒有些或不適宜接種疫苗嘅外傭，勞福局局長羅致光就一再展示其刻薄寡恩嘅嘴臉：唔想打針，外傭可選擇不在港工作！誰說港產官僚「議而不決」？

至於一聲令下封區送檢，一樣神勇！東涌悅濤軒約1,600人夤夜送竹篙灣檢疫，霎時嘅撤離行動，由於安排混亂，居民扶老攜幼，大包細包，有居民飼養嘅狗隻寵物需交朋友代為照顧，一幅庸官治下嘅「亂世逃難圖」教人不忍卒睹！更有東涌居民打蛇餅等檢測，等到不支暈倒！唉！庸官當道，市民當揼！