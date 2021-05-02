昨天是國際五一勞動節，紀念勞動創造世界，勞工神聖！可是世界對創造奇迹的人類勞動者並沒有給予神聖的禮遇。

香港由一個寂寂無聞小漁港，經過百多年代代港人的艱苦創業，變成馳名世界的國際金融中心，但打工仔女能分享到的創業成果卻不成正比。際此，已屆「資本主義50年不變」的中段，踏上愛國者治港的新歷史階段，是否應讓廣大創富者獲得不斷改善的生活，不斷看到建港成就，不斷分享到建港發展和繁榮的好處？從而促進勞動者的向心力，建設資本主義的特區香港。

對如此具戰略性的社會建設策略問題，無論誰做行政長官都必須認真研究和考慮，並拿出切實的答卷，而不是空喊口號。回顧歷史，沒有好的改善勞資關係策略答卷，社會便會遭難，人民便會遭殃，屢試不爽。上世紀80年代，最大工會組織曾向當時港英政府提出參照新加坡經驗，並經反覆研究和論證的《綜合退休保障制度》，以解決人口老化、失業、退休、醫療等民生課題。這本是好建議，可是，早已作撤退打算的英國殖民地政府怎會為香港長遠打算做好事，結果臨走前才推千瘡百孔的強積金計劃，令勞資官三方共同供款《綜合退休保障制度》坐失成立的黃金時機。

特區成立後，在現代版漢奸的時任首屆政務司司長陳方安生主導之下，透過「殺局」，剔除市政局的監察，把由原來市政局的各類服務外判做法推展到政府管理所有部門。政府帶頭全面推行外判制、合約化，導致全港僱主爭相效尤，加速廣大僱員脫離《僱傭條例》的保障網，跌落中間剝削的深淵。最近兩屆特區政府的9年更是雪上加霜，「反中亂港」和「港獨勢力」，大搞「反共」、「反中」、「驅蝗」，惡化兩地關係，煽動族群矛盾，令內地遊客和投資卻步，把香港經濟推落「反中」火坑，打工仔惡運屋漏更兼連夜雨。