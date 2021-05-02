眾所周知，五一國際勞動節是勞動者和無產者爭取社會公平正義的重要象徵。一百多年過去，當年是第二次工業革命時期，電力開始被普及通用，照明成本降低，技術上容許資本家採各種延長工時手段來提升生產量，從而獲得最大利潤。但過長的工作時間和過低工資，導致內部消費力低迷，間接造成上世紀30年代經濟大蕭條。後來隨着生產力進一步提升，加上工人抗爭運動不斷，工人待遇逐步得到改善，工人工時逐步降低，血汗工廠情況得到緩解。但資本家的剝削並沒有收斂，貧富差距也沒有縮窄。

世界現已基本完成第三次工業革命，進入工業4.0時代，整個資本主義體系下，大資本家對勞動者的剝削從來都沒有停止，甚至變本加厲，只是變得更隱蔽、更狡猾。從上世紀90年代起，縱然生產力大幅提升，但勞動者生活的改善非常有限，有些領域更有倒退現象，中產向下流和階級固化問題成全球普遍現象，社會發展的果實都被少數人佔據，造成嚴重貧富懸殊。

香港堅尼系數高達0.54，在政府恒常現金政策介入後，貧窮人口仍多達逾109萬。有人可能會說，香港已沒有絕對貧窮，而相對貧窮在統計學上是不可避免。但財富分配不公比過去任何時期都嚴重，再加上工作壓力大，此乃社會長期怨氣積累的基本因素。疫情下打工仔手停口停，中小企經營困難，但大資本家卻在量化寬鬆、熱錢流入的大潮下，可不事生產，靠着財技令財富水漲船高。當下最大的剝削是大資本家濫用市場優勢，壟斷各種生產技術和銷售平台，不論是線上線下平台。小商戶做線上生意，要支付高昂的線上平台廣告費；實體店要支付超高昂租金，這些情況的本質跟封建時代的佃農沒有兩樣。

打工仔就更慘更苦，工資增長遠遠落後於經濟增長和資產增值速度，收入增幅追不上房價增幅，要麼做樓奴將一半收入貢獻給發展商，要麼做無殼蝸牛，就算能把辛苦儲下來丁點錢做股票投資，在訊息不對等情況下，被割韭菜輸錢的機會相當高。政府應一方面透過稅制對資本作出適當控制，透過推動資產增值稅，以轉移支付縮窄貧富差距，亦可引導資本至一些能提升競爭力的新產業，遏止經濟結構過度金融化、空心化現象。再加上完善《競爭條例》，打擊壟斷行為。另一方面則透過高增值的新產業，發揮國際聯絡人的優勢，開拓海外新興市場，提供高質量的就業和創業機會。在擁抱新經濟同時，亦要關注平台經濟、人工智能自動化等新技術應用對傳統勞工權益的衝擊，甚至帶來新形態剝削。

資本原意是作為交易工具，是拉動生產的血液，但香港在新自由主義氾濫的30年，資本的無序擴張就成剝削勞動成果的武器，壟斷資本嚴重扭曲市場，打工仔乃至年輕人看不到前景，不利於社會整體健康發展。世界正處動盪不安，已到十字路口，政府要有新思維，是時候大方向要打擊大資本壟斷，透過不斷完善經濟結構，從而提高勞動者收入，打破壟斷資本的剝削鏈和經濟死胡同，建立人人有機會，公平分享成果的新時代。