神州觀察：貧富懸殊太嚴重　藝人天價乏監管

內地近日一份關於農民工生存及收入狀況的報告出爐，再度刺激了廣大民眾的敏感神經，平均只有4,000元出頭的月收入，讓人倍感壓抑，包括農民工愈趨高齡化、總體用工數量下跌等問題，似乎都在映襯着某些無奈的社會現實。反觀不久前爆出的內地女藝人收取天價片酬事件，勢令無數基層民眾五味雜陳，恨天不公，面對如此殘酷的貧富懸殊情況，心理不嚴重失衡才怪。

作為一名非一線的女藝人鄭爽被指以1.6億元的巨額片酬接拍了某套電視劇，有人以其參與的拍攝天數進行計算得出，日薪平均超過200萬元，這叫眾多起早貪黑的普通工薪階層如何接受得了？更何況，此舉被指違反了當局早前推出的娛樂圈「限薪令」，再度以「陰陽合同」方式進行暗中操作，完全沒有吸取范冰冰的前車之鑑，既貪婪又缺乏敬畏之心，如同宣揚拜金主義，被批是為社會做壞榜樣。

誠然，社會分工各有不同，人人憑本事合法賺錢，賺多少亦都無可厚非，但作為社會主義社會，這種「讓一部分人先富起來」或是很容易就能富起來的做法，是否合理存在？正如北京人社局某高官早前化身外賣送餐員體驗基層生活，一天下來只賺到41元，整個人累癱在馬路邊上，直呼這個錢太不好掙；隔日又化身乘客了解網約車司機工作概況，得知對方需一天工作13至14個小時，寧願減少休息，令高官大為感慨，直問對方如何堅持得了？然而感慨歸感慨，高官能夠下基層體驗民生疾苦，也算有心了，但不知會否設法改變這種境況？

基層生活之苦況何止這些？就像早前內地電商巨頭「拼多多」一名女員工猝死在凌晨下班回家的路上，公司方面卻稱底層人民「哪一個不是用命換錢」，雖然廣遭輿論炮轟，所說的不正是社會現實？再如河北唐山的貨車司機，因為2,000元罰款而被逼至自殺，箇中辛酸勢非某些階層能夠體會。還有更殘忍的，譬如湖北有老人家為了不拖累子女，居然自己挖坑將自己埋掉；雲南大理州有男子不忍父親繼續受病痛折磨，惟有將其活生生勒斃，上演了一齣齣人倫慘劇，卻又無力制止。

事實上，即便相對於農民工的4,000多元月薪，不少人的實際收入恐怕都是在「拖後腿」，早前有國家領導人自己也說了，內地尚有6億人的月收入不過1,000而已，在一個中等城市可能租房住都困難；亦有內地經濟學者針對全員脫貧問題指出，中國真正的窮人應比官方承認的多很多。一個藝人賺錢如此容易，有些人累死累活幾輩子也賺不來這麽多，勢令社會底層感到不公，以致不斷生出仇富心態，至少對於藝人無視「限薪令」的行為，當局應加強監管打擊才是。