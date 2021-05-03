世界視線：約翰遜醜聞纏身　蘇格蘭燒英後欄

英國首相約翰遜醜聞纏身，繼被爆說出「寧願屍體堆疊，也不願再次封城」的話後，復被指涉嫌挪用政黨捐款「豪裝」首相府，在此情況下，本月6日舉行的蘇格蘭地方選舉，執政保守黨的選情會否被拖累，蘇格蘭民族黨能否在議會佔過半議席，備受各方關注。

蘇格蘭首席部長施雅晴日前表示，如果蘇格蘭民族黨在地方選舉中大勝，將推動在2023年底前舉行第二次獨立公投。對於蘇獨派來說，拿到足夠的民意授權，無疑是迫使倫敦坐上談判桌的一大籌碼。沒錯，2014年蘇格蘭舉行第一次公投，結果「統派」以微弱多數勝出，當時蘇格蘭人同意公投是「一個世代只有一次的機會」，約翰遜也是以這個理由頂住蘇格蘭二次公投的壓力，問題是，一旦獨派在蘇格蘭地方議會席次過半，約翰遜繼續打壓公投，勢將承受「反民主」的罵名，就算在短時間內捂住蓋子，蘇獨派也可以「受迫害」的姿態拿取同情分。最重要的是，約翰遜以推動「脫歐」而成名，憑甚麼英國可以脫歐，蘇格蘭就不可以「脫英」，這不是徹頭徹尾的「雙標」嗎？

那麼開放公投又如何？站在約翰遜的角度，這個口子可是萬萬開不得，事關蘇格蘭一旦分裂出去，北愛爾蘭甚至威爾斯的獨立呼聲勢必形成骨牌效應。不少分析認為約翰遜抗疫不濟，而施雅晴則表現沉穩，令後者在蘇格蘭的民望高企，其實論到感染及死亡個案佔人口比例，英格蘭和蘇格蘭相差無幾，但不少蘇格蘭人卻認為，包括關閉邊境、動用緊急預算等防疫政策的主導權，仍然掌握在倫敦政府之手，即使蘇格蘭疫情跟英格蘭一樣嚴重，地方政府領導也是「非戰之罪」，由此可看出蘇格蘭人對倫敦政府怨氣之深。

從蘇格蘭人的角度出發，英國脫歐後將無法避免成為二流甚至三流國家，繼續留在聯合王國沒甚麼前途，反而蘇格蘭挾北海的豐富石油資源，完全有條件成為像挪威那樣的富裕小國。追本溯源，英國今日面臨的困局，還得從前首相卡梅倫的脫歐公投政治豪賭中找根源。