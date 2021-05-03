正論：嘆基層賒借度日　哀特區困境悲泣

經濟低迷，最新失業率高企6.8%，近26萬人失業，15萬人就業不足，不少基層手停口停，要靠賒借度日。政府堅拒失業援助，反而火上加油，推出失業貸款，鼓勵市民借錢，反應「熱烈」，是政府罕有「受歡迎」措施，該說是可喜還是可悲呢？

財政預算案於上周三獲立法會通過，當中提出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，即是失業貸款，同日開始接受申請，開始首3天已收到約7,000宗貸款申請，最高可借8萬元，估計短短數日間涉款逾5億元，初步獲批核個案的申請人分別來自物流運輸、零售及飲食等行業，都是受到疫情影響的重災行業。

疫情持續逾年，政府抗疫未消滅病毒，卻扼殺不少行業生機。上月一項調查逾40%受訪者表示，有家庭成員因政府強制措施，如強制檢測、停業令等，以致其任職的公司無法正常運作，因此難以工作，當中近半數人更指僱主未有繼續出糧，約20%受訪基層市民指去年至今，有3個月以上時間，因失業或放無薪假而全月零收入，亦有逾30%人要借錢度日，平均借貸3萬元。社區組織指因無薪假及開工不足，令工友們未達職津工時要求，情況雪上加霜。

逾80%受訪者表明不會申請政府推出的失業貸款，因為借得多，還得多，恐怕無力償還。雖然政府「百分百擔保」，但只是保障借出款項的銀行，欠債人還不了錢，還是會被追數，甚至破產。基層陷入兩難，大人不吃，小孩都要吃飯，到了山窮水盡的時候，難保不會低頭借錢，君不見媒體廣告萎縮，但財務公司宣傳卻日日大播特播，就算高息貸款都有人借，飲鴆止渴，捱得一時便一時，誰叫大家活在末日特區，過得今日，未必過得到明日？

一名地盤散工受訪表示舉家居於劏房，月租7,500元，一家7口全靠他一份糧過活，去年多個月無工開，頓成零收入，即使有工開，工作日數短，人工僅夠交租，惟有向銀行借貸8萬元應急，每月要償還約3,000元，還能撐多久呢？他一語道出基層心聲，大家都很勤力，但無工開、無法申請職津，基層亦相當無奈。

政府對基層打工仔麻木不仁，放寬抗疫規限，美其名救市，實際為了催谷市民打針。推行「疫苗氣泡」，恢復本地遊卻要求前線員工如導遊、旅遊巴司機須接種至少一針疫苗，但業界指出，不少旅巴司機都超過60歲，身體或多或少有毛病，為了打工去打疫苗等於「搵命博」，令很多人裹足不前，出現司機不足。昨日再多一人注射新冠疫苗後死亡，至今累計28人注射疫苗後死亡，其他副作用如面癱，累積近30宗，包括數名為生計而打針的中港車司機。

如果有得選擇，那有人會去冒險打針？但市況慘淡，連「天之驕子」飛機師也要被裁員，轉行送外賣。無論海陸空運輸都是哀鴻遍野，國泰航空連番「大屠殺」，而海上的港澳航線仍未恢復，有船公司裁減一半人手，將部分船齡逾40年的船隻拆解以減少維修皮費。即使想轉行，但政府趕盡殺絕，投身飲食業以及酒吧卡拉OK都要求打疫苗，商家為生意被迫順從，你說可以逃得去哪裏？無論是本地勞工，抑或是外來傭工，最終那一針是逃不過了，活在無靈魂政府管治下，任由市民自生自滅，打針死一概與政府「無直接關係」，生死各安天命吧！

巧婦難為無米炊，貧賤夫妻百事哀，基層逼住劏房，恍如上世紀60、70年代板間房「72家房客」翻版。惟當年香港是環境逐漸改善，經濟蓄勢起飛，基層生活苦中作樂，對前景抱有希望，那像如今一潭死水，特區低處未算低，前路茫茫，人人面上看不見笑容，今年是牛年，本來標誌辛勤打工仔，但連新界牛也被廢官迫害到流下牛淚，香港人的悲哀，只有淚向腹中流！