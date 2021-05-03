功夫茶：棄養動物爆不絕 　政府縱容罪難饒

一個國家嘅道德水平，據印度聖雄甘地認為，可從其國人對動物嘅方式衡量。呢，香港號稱文明社會，假假哋都係亞洲金融中心，之不過，庸官只善待老鼠，以致老鼠為患，愈養愈大，甚且大過貓；另一方面，虐殺動物卻成歪風，依家又因避疫、移民、祈福等種種原因，棄養動物竟成潮流，都咪話唔諷刺！

天地有愛，人間有情，講就係咁講！嗱！日前疑有人將貴婦狗棄置山邊，任由其自生自滅。據悉，有市民喺天水圍發現一隻患上嚴重皮膚病、瘦到風一吹都企唔穩嘅貴婦狗，於是乎打電話要求拯救遺棄寵物中心嘅職員收容佢。當職員到場見到瘦骨嶙峋、毛甩到一撻撻、皮膚生瘌痢，悲從中來：呢隻係乜「貴婦狗」？不禁為之泣數行下！

經職員細心檢查後，發現狗狗身上有傷痕，屬年老雄性貴婦狗，身上冇晶片，幸好落難「貴婦」健康大致正常，進食及大小二便OK，職員為佢改名「Maro」，並安排佢盡快到診所作詳細檢查。唔少網民寄上祝福和打氣，希望佢快啲康復，回復貴婦優雅迷人身段，人見人愛，車見車載！更有網民捐錢畀該機構以示支持，用實際行動去表達真正嘅愛，而唔係好似啲廢官咁，對待動物涼薄，令人不齒！

事實上，本港棄養寵物問題一直嚴重，政府曾拍過片要市民豢養動物時要「停一停，諗一諗」，諗條毛咩！政府自己推政策，尤其防疫方面，都係急就章，天雷勾動地火，霎時衝動，未準備好就封區、強檢、隔離，經常勞而無功，只係搞到居民雞毛鴨血，抗疫更疲勞！依家啲人亂咁棄養寵物，皆因本港法例過時，庸官碌碌，一味坐而論道，議論未定，貴婦狗都變生螆狗！

阿哥！根據《狂犬病條例》，飼養人如無合理解釋而遺棄動物即屬犯罪，惟最高刑罰亦不過係罰款一皮及監禁6個月。正如有議員話齋，你睇我唔到，捉我唔到！咁又係噃，你有幾何見到啲棄養寵物嘅畀人捉？呢個政府，連擲30隻動物落街，有證有據，犯者自首，都畀律政司司長「司底驊」一反白眼就放生喇！所以話有《防止殘酷對待動物條例》有卵用咩？依家《狂犬病條例》又係一樣，即係「廢」囉！

有關法例完全過時兼阻嚇力不足！庸官懶政，明知咁多動物受苦受難，就係踢極都唔做嘢，對啲動物咁涼薄，因住有報應吖！講到呢度，功夫茶又忍唔住火遮眼，之前本報深入探討流浪動物問題，為政府獻上「貓狗善終園」藍圖，設計周到可行，可惜庸官鼠目寸光，概念狹隘，未仔細研究就一口拒絕，推三推四，唔肯真正去解決問題，情願任由流浪動物自生自滅，冷血不仁至此，一眾高薪廢物，你話係唔係罪難饒吖！