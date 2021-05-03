新聞界的朋友提到，為甚麼中國沒有像「今日俄羅斯」（RT）那樣的媒體？「今日俄羅斯」只是用幾億美元打造，在國際上擠佔了許多西方主流媒體的空間，形成俄羅斯強大的話語權。即使在美國，影響力也勝於眾多的老牌電視台，使到美國政府恨之入骨，也無可奈何。中國放在國際媒體的錢遠比「今日俄羅斯」多，但CCTV的影響力仍然處於邊緣，不能與西方媒體抗衡。為甚麼花了這麼多錢，得不到效果，中國仍然缺乏話語權，到處被人圍剿？

我的看法是，中國過往迷信大資本投資，以為有錢，肯花錢便必定成功，結果是屢試不爽的失敗。在這種態度背後還有一個深層因素，就是中國朝野過往是一切學習美國，模仿美國，只看美國主流，不會從根源、內容來檢視新聞媒體工作。由於偏向美國主流，也偏向美國的右派政見，以為資本主義便是以資本主宰一切。

中國不僅學習美國，在意識形態更全盤接收美國的右派思想與政見，有時甚或比美國更為美國，因此從美國大資本的立場、觀點出發，批評、排斥美國及西方所有的左派。中國不少媒體和媒體從業員、學者專家，除多在美國受訓外，也變成美國世界的辯護者，只看和說美國主流宣傳的假象，不看歷史根源、社會真實情況，歌功頌德地宣傳美式資本主義、美式民主自由平等等虛構和誇大的意識形態建構。

此所以，中國社會有這麼多人擁護支持特朗普式的民粹主義、種族主義，不少國人也習染了美式的種族主義，自以為有錢的中國人不會被歧視、針對，與非洲裔、拉丁裔不同。因此，中國的精英們，包括眾多傳播界的精英，都以移民美國、子女在美國上學、在美國購置家宅、扮美國有錢上流人為時尚。也因此，中國的貪官污吏，挾帶民脂外逃，首選之地是美國。這是一段時期中國社會的醜況。傳媒，包括國際傳媒，只是反映這樣的國內潮流。這樣的精英，這樣的心態，怎能期望他們可以與美國的宣傳割席。即使割席，他們可以拿出甚麼思想、價值來向國際社會傳播？

「今日俄羅斯」的成功是善用美國及西方的左派人才和積累下來的知識資產，取向是intellectual，不是商業娛樂，故此吸引了眾多不追求時尚金錢暴富的人才，也以他們的專業、誠信爭取了西方社會眾多的民眾追隨，樹立了嚴肅認真、專業的反美國政治宣傳的話語權。

中國媒體甚麼時候才可以擺脫對資本的崇拜、依從，回歸到社會主義的初心呢？不如此，哪有中國的話語權！