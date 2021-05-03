軍事威脅這個東西，你要是怕了，就管用；你要是不怕，就不管用；你要是不怕，必須是真不怕，必須是真敢玉石俱焚，對方真的相信你真的不怕，威脅也就真的不管用了。

美國對中國的軍事威脅一直存在，雙方也真的打過，誰贏得多，誰輸得少，誰的損失更大，這不是最重要，最重要的是美國知道了中國不怕它的軍事威脅。打韓戰時，美國一度威脅要對中國使用戰術核武器。美國對日本扔下原子彈，中國也知道，但中國就是不怕。毛爺爺說：「你打你的原子彈，我打我的手榴彈。」在朝鮮戰場上中國以極懸殊的弱勢軍力和美國硬拚，傷亡損失比老美大得多，但最後結局是打平手，保住了幾十年的平安，且讓美國人知道，中國不怕美帝；讓它知道，中國是惹不得的，無論是恐嚇還是動手，都休想讓中國屈服。

中國的無畏及做法，也教會了北韓，金家三代發展核武，從來不怕美國的軍事威脅和恐嚇，從來不怕美國、日本、南韓一次次規模龐大的軍演和戰爭叫囂，該幹甚麼就幹甚麼，有時還會主動出擊，反過來「恐嚇」老美和日韓，一忽兒試射火箭，一忽兒「地下核爆」，一忽兒炮火轟擊南韓軍事設施，「挑釁」測試美國的軍事威脅是恐嚇還是要玩真的，結果次次證明老美是在玩恐嚇！

近年老美似乎患上了軍事恐嚇疲勞症，對北韓發展核武的具體行動，也「視而不見」，一於懶理，沒啥脾氣也。這些年，俄羅斯總統普京也是用這種反威嚇的做法對待老美的軍事威脅，主動出擊，隔三差五幹掉跟在老美屁股後面與俄羅斯過不去的小嘍囉。老美除了狂吠一通，喊打喊殺做做樣子，也就不了了之，老美的恐嚇威脅在無畏者的真行動反攻下，被打敗。這些年，對中國發出最大軍事恐嚇和威脅的，是特朗普和拜登政府。然而，今日之老美很不「好彩」，中國的國力和軍力遠比他們的前輩威脅恐嚇中國時強大了不知多少倍。他們的前輩幹不成的事情，他們今天更無半點希望，還瞎咋呼個啥？