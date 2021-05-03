有甚麼土壤就會長出甚麼果實。打劫金舖近年已比較少聽聞，就算港英時代都多數是旗兵攻港，一直以來都是窮兇極惡之徒鋌而走險食大茶飯，但特區淪落，四維不張，日前5名中學生竟然斗膽搶劫大埔一間金舖，最終被捕扣查，警方起回兩條總值約5.6萬元的金鏈，發現被捕疑犯年紀最小為14歲，最大都只不過是17歲。

這幾位小朋友並非一時衝動，說幹就幹，警方指其「有預謀、計劃、分工，仗着僥倖和掙快錢心態」，首先一人扮作顧客進入金舖，聲稱想買金飾，職員招呼期間，另一人用同樣方式進入金舖，分散職員注意力，首名賊人即搶去兩條金鏈，與第二名賊人逃走，警方調查發現事發時賊人有3名同黨在店外把風。

5名疑犯來自區內4間中學，年紀最小的就讀中二，未有證據顯示5人與黑社會有關，若果不是大人指使，這些少年匪實在「膽生毛」，後生可畏。令人不禁想起前年橫空出世的黑暴，也是視法律如無物，犯法當食生菜。

這5名疑犯小小年紀，為何要搵快錢？肯定不是養家或賺學費，又或家人患絕症籌醫藥費，這些只是劇集的橋段，現實生活裏絕大部分都是認識損友，誤入歧途，貪威識食，妄想不勞而獲，搵快錢可能只是買昂貴手機及名牌衣飾。如果與時下年輕人談話，會發現他們對西方奢侈品牌如數家珍，幾千元買一對球鞋面不改容。這些犯罪少年的錯誤價值觀，失控物質欲，很多都是拜漢奸黎智英旗下毒果傳媒所賜。毒果刊物內容鼓吹名牌，把奢侈品牌捧上天，有沒有利益關係不得而知，而看毒果長大的一群，英文字母未必識齊，但英法意西品牌卻琅琅上口，單靠零用錢又如何能購買？為了在朋輩面前炫耀，去偷去搶也在所不惜。各界聚焦毒果鼓吹反中亂港，忽略其拜金主義默默地蠶食青少年心智。