美國總統拜登上任滿100日之際，於4月28日首度在國會參眾兩院聯席會議發表演講。拜登百日，美國人怎樣看他呢？根據民調，55%美國人認同拜登上任後的表現。而另一項民調則顯示，美國民眾對拜登的滿意度為52%，但有42%的人不認同他。雖然兩個民調都顯示正面的比負面的高，但這個百日滿意度是1945年以來排名倒數第3。參議院少數黨領袖麥康奈爾則表示，拜登自詡為溫和派，「但我很難認可他上台以來所做的事情體現了任何程度的溫和」。

拜登的演說用了1小時5分鐘，基本上分為國內事務和外交事務，而外交事務雖然有提及俄羅斯、伊朗和北韓，但重點是中國。在國內事務，拜登聚焦於抗疫、經濟、教育和平權方面。他強調今次是「創造了一個歷史時刻」，因為在他背後站着兩位女士：副總統賀錦麗和眾議院議長佩洛西，這標誌着女性的地位提升，而拜登更期望在不久的將來，會有一位女性總統。然而，拜登男女平權的喜悅，卻蓋不住國內種族歧視問題，而且問題愈燒愈烈，不斷擴散。

其實美國種族歧視一向嚴重，特別是對印第安人和黑人，歷史早有印記。而去年黑人弗洛伊德被警員壓頸死，引致全國出現強烈抗議和暴亂，縱使該警員被判謀殺罪成，民間憤怒未減。至於新冠疫情，前總統特朗普挑起了民眾仇視華人，問題伸延至亞裔。就在拜登演講前一個多月，亞特蘭大有亞裔被槍殺，令不少亞裔人遊行抗議，更有人高呼「因為我是亞裔，永遠當不了美國人」。而拜登只有在演講中呼籲停止對亞裔的仇恨和敵意，但如何改善改變，卻欠奉。國內歧視問題、平權問題和仇視少數族裔問題未能改善，美國又如何可以以國際警察身份，站在道德高地，批評和制裁其他國家呢？

值得一讚的則是拜登上任後積極抗疫，除了立例要國民出門戴口罩，更積極要求國民接種疫苗，第一個目標是上任百日前，至少有一億國民接種了疫苗，這已超額完成。他一改特朗普的荒謬，亦不怕國民反對，在抗疫戰中勝了第一步。另一個值得一提的是，他決意對抗癌症，可能是因為其子曾受癌病折磨，故決定撥款予美國國家衞生研究院，成立先進研究計劃，用於癌症、認知障礙症與糖尿病的預防、檢測和治療。

拜登的演講中，有一項相信對香港或多或少有壞的影響。他推動國民買美國貨，並強調不少製造業應回流美國，而一向經香港運到美國的貨品，大概是每年250億美元，倘若運美貨品減少，在美國刻意制裁香港之外，香港將雪上加霜。（明日續）