雙重變種病毒殺入社區，港府強制全港逾37萬名外傭於個多星期內進行病毒檢測，周末周日各檢測站都大排長龍，每站起碼有數以千計外傭排隊。外界早就懷疑，現時的化驗設施是否足以負荷一下子激增的檢測量，而過多人群聚集同樣有播毒風險。政府既然決定外傭必須強檢，而且必須在短時間內完成，為何連最低限度增加檢測站也做不到？

顯而易見，港府抗疫逾年，至今仍是頭痛醫頭，腳痛醫腳。37萬人絕非小數目，社區檢測中心就只有那麼多個，怎麼可能突然消化這麼多人？僅人口密集的港島東，居然只有兩個檢測站，簡直笑話，即使加開流動檢測站，同樣是杯水車薪。須知許多外傭都需要照顧兒童，周一至周五家中少主需要上學，很難抽身檢測，只能在周末周日「逼埋一堆」，結果不少人一排老半天，如其他市民有檢測需要亦無法進行，不激起怨聲載道才怪。

政府專家顧問指出，自政府走漏首名感染變種病毒的印度漢進入社區後，隱形傳播鏈便一直留在社區，印度漢除了感染其女友，現在又間接感染了該名菲傭，而菲傭又感染了僱主家中女嬰，證明病毒已深植社區。要是香港出現第5波大爆發，無能廢官肯定是罪魁禍首。早在年初，議員已要求港府立法禁止外傭放假聚集，廢官不肯；隨着南亞國家疫情一發不可收拾，人們要求政府禁止疫國航班抵港，廢官不聽；現在突然又拿外傭「祭旗」，添煩添亂。

目前本地疫情似已趨於緩和，連續兩日零確診，但外來輸入個案仍是不絕如縷，證明港府所謂的「熔斷機制」不切實際，無法阻截外來病毒流入，為何還要執迷不悟，不肯直接實施禁飛令？

事實擺在眼前，香港之所以事事不如人，由抗疫到民生再到各項施政的成效皆差強人意，原因正在於廢官剛愎自用、自以為是，歸根究柢又是人的問題。