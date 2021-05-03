印度的新冠肺炎疫情大爆發，危城告急，當地傳媒四出向世界各地的高人問計，美國傳染病專家福奇接受訪問，並替印度開出藥方，其中一味主要的藥物，就是「向中國學習」。福奇建議印度政府應效法去年的中國，成立高效率的緊急應對小組，大規模封城，更要建立臨時醫院，甚至引入中國疫苗。

中國的管治模式劍及履及，如臂使指，尤其是面對突如其來的逆境時，往往能夠迅速解決問題。民主制度雖然有優點，但是並不適合所有地區，譬如中、印兩國，同樣是人口眾多、種族多樣，而且教育水平相對較低，後者採用民主制度，前者則中央集權，彼此孰優孰劣，在一場疫情中就高下立判。

目前印度每天染疫而死的實際人數難以估量，早前一位當地記者染了新冠肺炎，四處向醫院敲門，全都被拒。他沒法子，惟有透過網上直播求救，換來網友們的鼓勵可謂鋪天蓋地，但單是嘴皮上的打氣又有何用？期間也不是完全沒有醫療機構答理該記者，可惜就只是叫他留下聯絡方法。到頭來，那位仁兄直至死亡前，也得不到任何救援。

這個個案在印度的統計數字之中，就不會納入新冠肺炎的死者行列，因為該記者並未經醫院確診，而像他這樣的情況，每日在印度不知凡幾，所以，當地真實的死亡人數是個謎。一些印度的老人家則說，自己活了大半輩子，甚麼樣的災難都碰過了，卻從沒見過如此大規模通街焚燒屍體的情景，這種場面可謂慘絕人寰。

雖然福奇勸印度應趕快建方艙醫院，但以當地人的工作效率，恐怕是緩不濟急，我認為他們應該索性請中國派人去協助興建，再全面引入「中國模式」抗疫。此舉或許會削了新德里的面子，但跟以10萬計的人命相比，面子真有這麼值錢嗎？