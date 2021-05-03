內地「5‧1」長假帶挈澳門旅遊業，但見到處人頭湧湧，景點如大三巴牌坊、澳門塔、氹仔官也街等都遊人如鯽，單日旅客逾4萬人次，創新冠疫情以來新高！

唓！好叻咩？香港「5‧1」夠處處人龍，太陽威猛下，中環、維園、東涌等處仲打晒蛇餅添！咁高興，有米派、有金執乎？非也，原來係排隊等檢測！講開又係一肚火，庸官抗疫無能，走漏變種病毒，政府專家顧問袁國勇確認，據港大嘅基因排序分析，東涌菲傭與早前從杜拜抵港、首名將變種病毒帶入社區嘅29歲印裔男一樣，兩名確診者均屬南非變種病毒B.1.351，相信變種病毒已喺社區傳播，反映入境防疫措施和檢疫措施均有漏洞，採樣和檢測亦可能存在問題。

專家都憂慮，一介草民如老朽，去過東涌食咗碗雲吞麵，內心都惶恐不安，平生第一次都要做吓檢測咯！政府無能、懲罰市民一再出現！呢，當局日前倉卒下令全港37萬名外傭須於本月9日前進行強制檢測，搞到「5‧1」勞動節多區檢測中心大排長龍，高峰時有檢測中心輪候時間長達5句鐘；中環愛丁堡廣場檢測站外，有外傭出動「流動式紮營」，將假日同鄉聚會移師至檢測站外，認真夠創意！

至於出現首宗本地感染雙重變種病毒個案嘅東涌，更是風聲鶴唳，草木皆兵，逾千人排隊等檢測，市民痛斥庸官防疫政策一塌糊塗，大嘆「未染疫，先中暑」，更有小童不適送院。呢啲咪叫做「無語問蒼天」囉！庸官卻稱之為「抗疫新路向」？敢問路在何方？老朽但覺退亦慌、進亦慌！然則何時會柳暗花明又一村？

港府庸官抗疫逾年，卻愈抗愈顯得無能，唔好話「清零」無望，所謂「放寬」更是添煩增亂，見到澳門一片生機，庸官不覺自慚形穢嗎？仲一味自誇，食衞局局長陳肇始究竟知唔知個「醜」字點寫？