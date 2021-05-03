圍繞「5‧1」勞動節連續寫了3篇短文，意猶未盡，今天再提出一個問題，希望在香港工人運動上奮鬥的各路英雄花點時間去研究，為甚麼建設特區近24年了，打工仔女的生活處境沒有長足的改善？倘能找到真正病灶及向特區政府作出積極的建議，則能促進政府的管治更得人心，社會更安定繁榮，避免不必要的矛盾對立，令社會能夠長治久安。對此，特區政府不可不察。

綜觀香港回歸20多年，僱傭關係和聘用制度的轉變，可能是使靠出賣勞動力（包括體力和腦力）的打工仔女的社會地位、經濟地位、生活質素不斷下降的主因。誠然，也是同香港經濟結構轉變和政府管治的勞工政策的保守及倒退有關。

香港在回歸前20多年及回歸初期，長期聘用的僱傭制度仍然大致上是勞資關係的主流基礎。各行各業的打工仔女透過工會組織，加強團結力量，爭取政府在勞工立法修法上的改善，促進了勞資合作，改善了勞資關係。這個時期的僱傭條例修訂，在多個方面都有不同程度的逐步改善，不過進度如「唧牙膏」，尤其在接近政權交替時期，港英當局已無心進行改善，卻「有心」廣派民主餡餅的選舉改革，為其不可告人的政治目的打算。

特區成立之後，第一任政務司司長陳方安生藉着「殺局」，以政府作為最大的僱主，帶頭全面推行外判制、合約化，從而引領全港僱主及商會效法，使香港整體的僱傭關係出現重大結構性轉變。隨着資訊科技的發展及商界把投資轉往成本更低的外地投資設廠「尋租」，牟取更大的利潤，從而使大量原本受僱傭條例保障及提供與職業掛鈎的權利和福利被消亡，使打工一族進一步貧困化。僱傭條例規定給予僱員的雙糧、假期、產假、侍產假、強積金資方供款，以及鼓勵長期服務的隨年資增長的加薪或晉升等都與非僱員脫鈎。當僱員的身份已沒有的時候，再好的勞工法例與他們何干？