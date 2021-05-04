世界視線：政治凌駕抗疫　巴西接力印度

新冠肺炎禍害世界已近一年半，各國的感染人數、死亡人數及經濟復原程度是抗疫成績表。印度最近成為抗疫劣等生兼全球焦點，該國的疫情災難程度令人觸目驚心，這種壞榜樣理應令各地警惕，可惜，同屬金磚國家的巴西卻接棒上演另一幕政治抗疫大龍鳳，如今，這個南美洲國家已有1,400多萬人染疫。

印度疫情慘重，禍首是總理莫迪在3月輕率宣布戰勝疫情，大搞選舉造勢、宗教活動，以致短短的一個月，印度便從疫苗出口國，變成世界上最危險、最絕望的地方，印度人每天都要與死神搏鬥。至於人口有2.1億的巴西亦不見得好，近期確診人數不斷攀升，從4月尾的每日增加3萬多，到近日已增至逾6萬、甚至7萬人。巴西失守，與剛過去的勞動節及日益嚴重的中央與地方行政角力有關。

剛過去的假日，巴西出現大規模街頭活動及民眾集會，要求放寬防疫禁令，總統博爾索納羅被指是活動的背後推手，他亦明目張膽地乘直升機在集會附近遙距打氣，因為他要藉這些活動的民意與地方爭權，圖借民意推翻地方政府的防疫禁令，讓經濟活動早日鬆綁。

巴西的防疫措施有紅、橙、黃、綠、藍5個級別，紅為最高級別，目前巴西的主要經濟大城防疫警示均是紅至橙之間，博爾索納羅一向輕視疫情，有「巴西特朗普」之稱，他亦致力解除由地方政府落實的嚴厲防疫政策，無奈地方根本不理睬。於是，有人挾民意反攻地方政府，集會活動的目標都是批評地方政府不肯放寬防疫禁令。這類明顯有人主導的集會，立場、要求完全呼應博爾索納羅，有參加集會的人更打出「我授權博爾索納羅派軍隊（接管地方防疫工作）」的標語。

抗疫接近一年半，各地民眾或多或少都有抗疫疲勞，恨不得所有防疫措施一夕消失，但有印度的災難作先例，巴西人卻無視疫情，大搞抗疫政治化鬥爭，無異於自掘墳墓。現在的巴西，在野心政客與激進民意的大合奏下，已被拉到防疫懸崖邊，一失足便是千古恨，更可怕的是，若又一個人口大國疫情崩潰，苦日子恐怕還在後頭。