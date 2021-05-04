正論：衞生惡劣惹蠓患　部門卸責怎把關

本港衞生情況近年急劇惡化，鼠患危害公眾，蚊患亦嚴重，屋漏偏逢連夜雨，本報獨家披露，多區出現吸血蠓患，將軍澳海濱長廊是重災區，居民經常被咬至周身紅腫，情況駭人，相關部門卻互相卸責。

將軍澳海濱長廊，連接調景嶺、日出康城以及將軍澳市中心，蠓患最嚴重地點為接近木櫈花槽等位置，大量蠓蟲孳生，不少街坊投訴手腳被咬至紅腫，遍布紅斑與梅花點。記者連同區議員實地考察，站立數分鐘立即有一大群黑色飛蟲圍攻，紅點即現，痕癢難耐。長廊是街坊消閒散步地方，亦有不少人在單車徑踩單車，附近種植大量植物，乏人打理，垃圾堆積如山，形成蠓患黑點，而天氣回暖潮濕，令到蠓患愈加嚴重。

居民向政府部門投訴，發現該段位置並非單一政府部門管理，而是由康樂及文化事務署、運輸署及食物環境衞生署等部門共同管理，政出多門，部門之間各自為政，滅蚊工作上沒有合作，亦無意識溝通，蠓患問題遲遲未能得到解決。

康文署回應稱已聘請專業滅蟲公司在公園四周噴灑滅蟲霧劑，又指公園現時只有16部滅蚊器分布在公園的花床上，聲稱過去一年沒有收過公園有關蠓患的投訴，並強調將軍澳海濱長廊近日出康城段並非其管轄範圍，而是由各個相關政府部門共同負責管理，該署只負責路邊花床植物的日常護養。好一個答非所問，蠓與蚊雖然同樣細小愛吸血，但兩者大不同，滅蚊器當然對付不了蠓，康文署答法是蒙混過關，更想把責任推卸給其他部門。

食環署則聲稱收到兩宗相關投訴，強調如蠓患屬公眾地方，會在蠓蟲孳生地點進行防治工作，並稱與其他部門溝通。區議員直斥語言偽術，很明顯部門所做工作不足，才會爆發問題。區議員收到不少投訴，希望當局派員親自落區視察並妥善處理，不要紙上談兵。

政府有設立蚊患監察計劃，但卻遲遲不願設立機制監察蠓患指標，明顯輕視其禍害。蠓殺傷力不比蚊弱。外國曾有人被蠓叮至過敏性休克而死。治蚊的方法不一定可以對付蠓，蠓主要孳生在潮濕鬆軟的土壤及草叢，單靠清理積水難以消滅，必須有專門的防治方法，絕對不能掉以輕心。不單止將軍澳，全城都響起警號。

事件牽涉食環署，大眾不會感到出奇。巨鼠如貓都捉不到，比蚊體積更小的蠓又如何招架？該署醜聞不絕，盛產「懶蟲」，多次被揭發員工偷懶，防治蟲鼠組人員當值時打麻雀，在石澳泳灘散步，又躲到樹蔭下睡覺，每日實際工作時間僅僅20分鐘，監察滅鼠工作敷衍了事，過去11年耗資近17億元公帑防治，鼠患指數卻節節上升。平均花近四千元捉一隻老鼠，多次變招採用新設施卻無功而回，遠不如民間智慧土法滅鼠。公帑不但養鼠，亦餵飽一群大懶蟲，簡直是倒錢落鹹水海。食環署前署長劉利群沒有問責丟官，反而升官加薪，做下屬當然會有樣學樣！

一條長廊如被斬件看待，凸顯政府官員推卸責任，疫情肆虐下更加無所遁形。油尖旺及深水埗是第4波疫情重災區，當中有不少是「三無大廈」，政府部門對「三無大廈」問題長期視而不見，劏房林立，喉管亂駁，後巷及天井遍布垃圾，令防疫工作倍添困難。申訴專員公署早前揭露「駁錯渠」問題，本報3年前已經重點報道，政府卻置若罔聞，不但維港受污染，更形成播毒溫床！

冰封三尺，非一日之寒，一隻手掌拍不響，政府部門各自為政，各部門劃清界線。連蛇蟲鼠蟻都治不好，無孔不入的病毒，又如何可以應付？官員慣了推卸責任，抗疫自然一盤散沙，要靠市民戴口罩自保。將軍澳居民要到海濱長廊遊玩時，還是穿長袖衫褲比較安全，等政府治蠓患，遙遙無期，咬死都未有救兵！